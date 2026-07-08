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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

پایش و پاکسازی آبشخورهای کوه بدر برای حفاظت از حیات‌وحش قروه

پایش و پاکسازی آبشخورهای کوه بدر برای حفاظت از حیات‌وحش قروه

قروه- رئیس حفاظت محیط زیست قروه از اجرای عملیات پایش و پاکسازی آبشخورهای کوه بدر در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان خبر داد وگفت: این اقدام با هدف تأمین منابع آبی پایدار برای حیات‌وحش انجام شد.

توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام عملیات پایش و پاکسازی آبشخورهای منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در راستای صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری اجرا شده است.

وی بیان کرد: محیط‌بانان مستقر در پاسگاه محیط‌بانی شهید محمود احمدی‌نژاد با صعود به ارتفاعات کوه بدر، وضعیت آبشخورهای طبیعی منطقه را مورد بررسی قرار داده و عملیات پاکسازی و آماده‌سازی این منابع آبی را انجام دادند.

وی با اشاره به اهمیت آبشخورها در حفظ حیات وحش افزود: این منابع آبی از ارکان اصلی پایداری اکوسیستم منطقه به شمار می‌روند و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری، به‌ویژه در فصل گرما، ایفا می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه ادامه داد: با افزایش دمای هوا و کاهش منابع آب طبیعی، پایش مستمر آبشخورها در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفته تا ضمن حفظ شرایط مناسب زیستگاه‌ها، از تجمع غیرطبیعی حیات‌وحش و احتمال انتقال بیماری‌های واگیردار میان گونه‌های جانوری جلوگیری شود.

زارعی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری منطقه، تصریح کرد: نظارت میدانی و رسیدگی دوره‌ای به آبشخورهای منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شرایط زیستی مناسب برای حیات‌وحش این منطقه ارزشمند حفظ شود.

کد مطلب 6882172

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