توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام عملیات پایش و پاکسازی آبشخورهای منطقه حفاظتشده بدر و پریشان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در راستای صیانت از زیستگاههای طبیعی و تأمین آب مورد نیاز گونههای جانوری اجرا شده است.
وی بیان کرد: محیطبانان مستقر در پاسگاه محیطبانی شهید محمود احمدینژاد با صعود به ارتفاعات کوه بدر، وضعیت آبشخورهای طبیعی منطقه را مورد بررسی قرار داده و عملیات پاکسازی و آمادهسازی این منابع آبی را انجام دادند.
وی با اشاره به اهمیت آبشخورها در حفظ حیات وحش افزود: این منابع آبی از ارکان اصلی پایداری اکوسیستم منطقه به شمار میروند و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز گونههای جانوری، بهویژه در فصل گرما، ایفا میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه ادامه داد: با افزایش دمای هوا و کاهش منابع آب طبیعی، پایش مستمر آبشخورها در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفته تا ضمن حفظ شرایط مناسب زیستگاهها، از تجمع غیرطبیعی حیاتوحش و احتمال انتقال بیماریهای واگیردار میان گونههای جانوری جلوگیری شود.
زارعی با قدردانی از تلاش محیطبانان در حفاظت از عرصههای طبیعی و گونههای جانوری منطقه، تصریح کرد: نظارت میدانی و رسیدگی دورهای به آبشخورهای منطقه حفاظتشده بدر و پریشان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شرایط زیستی مناسب برای حیاتوحش این منطقه ارزشمند حفظ شود.
نظر شما