وزیر کشور با همتای پاکستانی خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، امشب (شنبه) با استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.

این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، در راستای ایفای نقش میانجی کاهش تنش بین ایران و آمریکا، است.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان پس از شرکت در نشست سازمان شانگهای در قرقیزستان به اسلام آباد بازگشت و با شهباز شریف و مقامات ارشد کشورش گفت‌وگو کرد.

وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران حامل پیام ویژه‌ای از فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر به آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری است.