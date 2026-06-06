به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در راستای پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی و مدیریت بازار اجاره به ویژه در کلانشهرها و مراکز استانها و با عنایت به اهمیت حمایت و توانمندسازی زوجهای جوان، وفق مصوبات شورای عالی مسکن و به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، ثبت درخواست متقاضیان واجد شرایط در طرح مسکن استیجار زوجهای جوان (طرح آشیان)، در روزهای دوشنبه و سه شنبه (مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه سال جاری) از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی http://Saman.mrud.ir و در بیش از ۵۰ شهر کشور با شرایط ذیل انجام خواهد شد:
شرایط لازم برای متقاضیان:
الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.
ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر در باشند.
ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.
د) متقاضی یا همسر ایشان دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند. (برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است).
ه) متقاضی و همسر ایشان دارای فرم ج سبز باشند.
توضیحات تکمیلی:
۱. ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوقالذکر هستند، امکانپذیر است و میبایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.
۲. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تایید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجارهای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تایید شرایط و اولویت بندی، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه شده خواهند بود.
۳. اولویتبندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار(نظیر عضو معلول، سالخورده و...) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.
۴. انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط وفق اولویت بندی انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد.
۵. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری ۵ سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه است.
۶. اجارهبهای دریافتی برای زوجهای واقع در دهکهای ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهکهای ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهکهای ۵ و۶ معادل ۵۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است.
۷. شرح کامل شرایط و فرآیند اجرایی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن در دسترس قرار خواهد گرفت.
نظر شما