به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائیدائی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانوارهای استیجاری و بخشنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، طرح اسکان در واحدهای مسکونی استیجاری با اولویت زوجهای جوان در سطح استان قزوین اجرا میشود.
وی افزود: متقاضیان واجد شرایط میتوانند طی روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۸ و ۱۹ خردادماه با مراجعه به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تشریح شرایط متقاضیان گفت: زوجهایی که بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی آنان نگذشته باشد، در پنج سال گذشته فاقد زمین یا واحد مسکونی ملکی بوده و در دهکهای درآمدی یک تا شش قرار داشته باشند، میتوانند در این طرح ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: همچنین متقاضیان باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته و فرم «ج» آنان و همسرشان نیز سبز باشد.
دائیدائی با اشاره به شرایط اجارهبهای این واحدها تصریح کرد: میزان اجارهبها بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین میشود، بهگونهای که برای دهکهای یک و دو معادل ۳۵ درصد، دهکهای سه و چهار معادل ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش معادل ۵۵ درصد اجارهبهای روز دریافت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حداکثر مدت بهرهمندی از این واحدهای مسکونی پنج سال است و استمرار استفاده از آن منوط به احراز سالانه شرایط متقاضیان خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین درباره نحوه اولویتبندی متقاضیان نیز گفت: ثبتنام صرفاً توسط سرپرست خانوار انجام میشود و اولویتبندی بر اساس شاخصهایی نظیر دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
دائیدائی تأکید کرد: ثبتنام اولیه به منزله تأیید نهایی نیست و پس از بررسی و پالایش اطلاعات، افراد واجد شرایط برای واگذاری واحدهای استیجاری معرفی خواهند شد.
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