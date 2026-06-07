به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی رئیس اداره راهداری بازفت، از ایمن‌سازی ۴ نقطه حادثه‌خیز در محور اصلی بازفت به خوزستان خبر داد و گفت: این عملیات با ۸ دستگاه و ۱۰ نیروی راهداری همزمان با ریزش‌برداری، اصلاح قوس خطرناک، شانه‌سازی و ایمن‌سازی سر گارد ریل‌ها انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بازفت اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی ۴ نقطه حادثه‌خیز در محور اصلی بازفت - خوزستان با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: در این نقاط با ایجاد هره خاکی (خاکریز مهارکننده)، خطر خروج وسایل نقلیه از جاده به حداقل رسانده شد. این اقدامات با به‌کارگیری ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و حضور ۱۰ نیروی عملیاتی راهداری انجام گرفت.

رئیس اداره راهداری بازفت تصریح کرد: همزمان با این طرح، عملیات ریزش‌برداری محور اصلی، اصلاح قوس خطرناک در محور روستای گراب، شانه‌سازی و رفع افتادگی لبه آسفالت محور بازفت - خوزستان و همچنین ایمن‌سازی سر گارد ریل‌ها نیز اجرا شد.

خداوردی در پایان خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محور بازفت - خوزستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده‌ای در این مسیر باشیم.