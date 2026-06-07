احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه رایگان شدن حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا تاثیرگذار است، گفت: اینکه در این ایام حملونقل عمومی در تهران رایگان شده است، میتواند حداقل به صورت مقطعی و حتی در بلندمدت به کاهش مصرف سوخت کمک کند، البته به شرط آنکه منابع مالی آن دیده شود، تدبیری برای تأمین هزینهها اندیشیده شود و طرح بهدرستی اجرایی شود.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که واقعاً به طور جدی مطرح است، این است که باید به سمتی حرکت کنیم که از وسایل حملونقل عمومی بیشتر استفاده شود. مردم هم هزینه کمتری پرداخت میکنند و هم قطعاً در زمان خود میتوانند صرفهجویی داشته باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: سوختهایی که اکنون مصرف میکنیم، بهویژه در شرایط جنگی، میتواند ضرر سنگینی به کشور تحمیل کند. قطعا تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی با مشوق هایی مانند رایگان کردن آن، در کاهش مصرف بنزین تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: اگر دولت با کمک شهرداریها چه در حوزه حملونقل عمومی درونشهری و چه در بخش حملونقل برونشهری، مانند توسعه استفاده از قطار، برنامهریزی مناسبی انجام دهد، نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.
مرادی در ادامه با بیان اینکه استفاده از حمل و نقل عمومی منجر به صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت می شود، گفت: البته دولت باید منابع مورد نیاز و زیرساختهای لازم را آماده کند؛ این وظیفه دولت است که شرایط را به گونهای فراهم کند که مردم واقعاً به استفاده از حملونقل عمومی رغبت پیدا کنند. یکی از این گزینه ها رایگان شدن حمل و نقل عمومی با پیش بینی منابع مالی است.
وی تاکید کرد: مردم زمانی از این خدمات استقبال میکنند که ببینند کدام گزینه بیشتر به نفع آنهاست و قطعاً حملونقل عمومی میتواند برای استفادهکنندگان مفیدتر باشد. این موضوع نیازمند فرهنگسازی است و دولت باید در این زمینه پیشقدم شود و به کمک شهرداری ها آمده و اقدامات لازم را انجام دهند.
مرادی با اشاره به تاثیر مثبت رایگان شدن و حمل و نقل عمومی در زمینه کاهش مصرف بنزین و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی، گفت: منابع مالی مورد نیاز این طرح میتواند از محل صرفهجویی در مصرف سوخت نیز تأمین شود.
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