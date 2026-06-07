به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبا صبح یکشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در مازندران با شورای هیئات مذهب با اشاره به حدود ۱۰۰ شب ایستادگی ملت ایران گفت: سرمایه فرهنگی و دینی ما سرمایه‌ای است که عوض نمی‌شود. همه ما دغدغه معیشت و زندگی داریم، اما وقتی به احیای امر اهل بیت (ع) می‌رسیم، عاشقانه وارد میدان می‌شویم.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) افزود: اولین بیانیه سیاسی حضرت امام به سال ۱۳۴۲ برنمی‌گردد بلکه ایشان در سال ۱۳۲۳ در یادداشتی در کتابخانه وزیری یزد، بیانیه سیاسی خود را با این آیه مزین کردند که حقیقت نهضت ما باید قیام لله باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: همه تشکل‌های دینی که در مسیر اهل بیت (ع) حرکت می‌کنند، باید قیام لله را سرلوحه کار خود قرار دهند و هیئت‌ها باید جامعه‌پرداز باشند و زمینه‌ساز قیام مردمی؛ چه در مقیاس یک محله، چه در مقیاس یک منطقه.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم و شهید انقلاب درباره واژه مواسات بیان داشت: بنی‌آدم اعضای یکدیگرند. امروز تلاش‌های ما در میدان قیام لله، تک‌بعدی نیست.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با بیان آموزه‌های امام شهید تصریح کرد: حضرت امام راحل به ما یاد دادند که دوران کار فردی تمام شده است و امروز باید دنبال کار جریانی و جبهه‌ای باشیم و این شب‌ها مردم به بلوغ رسیده‌اند و هم‌افزایی هیئت‌ها نشان داد که می‌شود در کنار هم بود و جبهه‌ای عمل کرد.

او در ادامه به توقیع شریف امام عصر (عج) اشاره کرد و گفت: محبت ظهور، هدف اصلی ماست. هر کسی که رسالت رهبری مذهبی یک شهر به او سپرده شده، باید در هر ثانیه از همدیگر خبر داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با نقد برخی هیئت‌ها افزود: بعضی کنشگران دینی در اربعین فقط شعار لبیک یا حسین می‌دهند و هیچ اجماع سیاسی در هیئت‌ها شکل نمی‌گیرد و هیئتی که در میدان زنده نباشد و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد نزند، هیئت زنده‌ای نیست و عزای سیدالشهدا باید همراه با درس‌های آن حضرت باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ما باید خط گفتمانی را طوری تنظیم کنیم که هیئت‌ها فقط محل عزاداری نباشند، بلکه مرکز قیام لله و زمینه‌ساز ظهور باشند.