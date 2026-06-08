شرکت۴۰هزار گلستانی در اربعین سال گذشته؛ زائران برای گذرنامه اقدام کنند

سید علی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی اظهار کرد: متقاضیان حضور در راهپیمایی عظیم اربعین باید از هم‌اکنون نسبت به بررسی اعتبار گذرنامه خود اقدام کنند، زیرا یکی از پیش‌نیازهای ثبت‌نام در سامانه سماح، داشتن گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اعتبار از زمان اعزام است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌ها و فرآیندهای اداری مربوط به صدور و تمدید گذرنامه، توصیه می‌شود زائران در اسرع وقت به ادارات گذرنامه مراجعه کرده و از اعتبار مدارک خود اطمینان حاصل کنند تا در زمان ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

مدیر حج و زیارت گلستان با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح طی روزهای آینده و پیش از آغاز ماه محرم آغاز خواهد شد، گفت: تمامی زائران اعم از افراد یا خانواده‌ها باید برای حضور در مراسم اربعین در این سامانه ثبت‌نام کنند. در این فرآیند، اطلاعاتی از جمله زمان اعزام، مرز خروجی و سایر مشخصات سفر ثبت می‌شود.

میرقاسم‌پور ادامه داد: یکی از مزایای ثبت‌نام در سامانه سماح، بهره‌مندی زائران از پوشش بیمه‌ای است که با پرداخت مبلغی اندک، امنیت خاطر بیشتری را برای آنان و خانواده‌هایشان در طول سفر فراهم می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده گلستانی‌ها در مراسم اربعین سال گذشته خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر از استان گلستان در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به اشتیاق مردم و شرایط موجود، این آمار حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

مدیر حج و زیارت گلستان همچنین از آمادگی دفاتر زیارتی مجاز استان برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: افرادی که امکان ثبت‌نام اینترنتی در سامانه سماح را ندارند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان، مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی افزود: مدیران کاروان‌های حج و عتبات و دفاتر زیارتی استان نیز آمادگی دارند تجربیات و راهنمایی‌های لازم را در اختیار زائران قرار دهند تا سفر آنان با سهولت و آرامش بیشتری انجام شود.

میرقاسم‌پور با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی زودهنگام برای سفر اربعین گفت: مهم‌ترین توصیه ما به زائران این است که ثبت‌نام در سامانه سماح را به روزهای پایانی موکول نکنند و در کنار آن، از معتبر بودن گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند تا بتوانند بدون دغدغه در این اجتماع عظیم معنوی حضور یابند.