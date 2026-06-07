اسراری درباره آب وضو و طهارت باطنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب اسرار و حکم وضو اثر بهرام دلیر توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

از نگاه اهل معرفت برای همه علوم و امور، ظاهر و باطنی است. ظاهر آب، طهارت ظاهری دارد و باطن آن نیز که دیدن اسماء و صفات حضرت حق سبحانه است، موجب طهارت باطنی است.

پس در هنگام وضو بایسته و شایسته است که نه فقط به ظاهر که به باطن وضو نیز نظر شود. گناهانی که انسان مرتکب شده، بیشتر توسط اعضای وضو صورت گرفته‌اند، مانند دست، چشم، دهان، سر و پا و برای صیانت و طهارت اعضای وضوء بایستی چندین بار در روز، به قصد تقرّب به خدا شسته شوند تا از آلودگی‌ها رهایی یابند.

در این میان، صورت، مهمترین عضو از اعضای وضوء است که باطنش دل انسان است؛ در دل آدمی هر چه هست در صورت او هویداست.

کتاب اسرار و حکم وضو اثر بهرام دلیر ، که هر جلد با قیمت ۳۵۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.