به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی به گروه های جهادی نوشت: تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد گره های بزرگ باز می‌شود.

متن پیام به این شرح است؛

بسمه تعالی

تجربه این روزها بار دیگر نشان داد هرجا دست مردم باز باشد، گره های بزرگ باز می‌شود. در جنگ تحمیلی سوم که دشمن با موشک باران شهرها، زندگی مردم را مختل کرد بار دیگر گروه های جهادی پا به میدان کمک و امدادرسانی گذاشتند و در کنار همه مردم آسیب دیده فارغ از قشر و سلیقه آن ها ایستادند.

بنده به نوبه خودم قدردان این دل های بزرگ و دستان پرتلاش هستم که نشان دادند قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران در همین مردم و روحیه جهادی آن ها نهفته است.

به امید سربلندی ایران عزیز

محمدباقر قالیباف



گفتنی است، قالیباف پیش‌تر با دریافت گزارش اقدامات گروه های جهادی، در جریان فعالیت آنان قرار گرفته بود و متن مورد اشاره در پاسخ به این عزیزان از سوی وی صادر شده است.