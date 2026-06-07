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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

مخالفت شورای شهر تهران با رایگان شدن مترو و بی آر تی

مخالفت شورای شهر تهران با رایگان شدن مترو و بی آر تی

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با سه بند از طرح بلیت رایگان مترو و اتوبوس های بی آر تی برای شهروندان مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ شورای شهر تهران، بندهای طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران» به رأی گذاشته شد و بندهای یک، ۲ و ۳ با رأی مخالف اعضای شورا مواجه شد.

بر اساس بندهای یک و ۲ این طرح، شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض و دیون شهری با تأیید شهرداری تهران و همچنین تمامی شهروندان ساکن یا شاغل در تهران در صورت احراز رتبه در باشگاه شهروندی شهرداری تهران شامل ۱۰۰ درصد تخفیف می شدند و می توانستند از مترو و اتوبوس های بی آرتی به طور رایگان استفاده کنند.

بند ۳ نیز اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی برای شهروندان دهک یک تا ۵ بود.

کد مطلب 6852653

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