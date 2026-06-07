مخالفت شورای شهر تهران با رایگان شدن مترو و بی آر تی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ شورای شهر تهران، بندهای طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران» به رأی گذاشته شد و بندهای یک، ۲ و ۳ با رأی مخالف اعضای شورا مواجه شد.

بر اساس بندهای یک و ۲ این طرح، شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض و دیون شهری با تأیید شهرداری تهران و همچنین تمامی شهروندان ساکن یا شاغل در تهران در صورت احراز رتبه در باشگاه شهروندی شهرداری تهران شامل ۱۰۰ درصد تخفیف می شدند و می توانستند از مترو و اتوبوس های بی آرتی به طور رایگان استفاده کنند.

بند ۳ نیز اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی برای شهروندان دهک یک تا ۵ بود.