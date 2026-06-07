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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

دیدار وزیر کشور پاکستان با وزیر خارجه کشورمان

دیدار وزیر کشور پاکستان با وزیر خارجه کشورمان

وزیر کشور پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

برپایه این خبر، روز گذشته وزیر کشور پاکستان با استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.

این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، در راستای ایفای نقش میانجی کاهش تنش بین ایران و آمریکا است.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان پس از شرکت در نشست سازمان شانگهای در قرقیزستان به اسلام آباد بازگشت و با شهباز شریف و مقامات ارشد کشورش گفتگو کرد.

وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران حامل پیام ویژه‌ای از فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر به آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6852683
محسن صمیمی

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