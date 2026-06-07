شبکه پایش هوای اصفهان به ۲۶ ایستگاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین ایستگاه پایش هوا در استان اصفهان صبح امروز یکشنبه همزمان با دومین روز از هفته ملی محیط‌زیست با حضور مسئولان استانی در داخل ساختمان استانداری اصفهان راه‌اندازی شد. هدف از این اقدام تقویت شبکه پایش آلودگی هوا در کلان‌شهر اصفهان و بخشی از برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در استان است که با حمایت صنایع بزرگ در راستای مسئولیت اجتماعی اجرا شده است.

با بهره برداری از ایستگاه، شمار ایستگاه‌های تحت نظارت و کنترل محیط‌زیست اصفهان به ۱۲ ایستگاه رسید این در حالی است که ۱۴ ایستگاه دیگر نیز تحت نظارت شهرداری اصفهان است.

اصفهان را به استان دوستدار محیط‌زیست تبدیل می‌کنیم

در این آیین، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه دوستان ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست، پالایشگاه و مدیریت بحران همت کردند تا این ایستگاه سنجش کیفیت هوا را در داخل ساختمان استانداری راه‌اندازی کنیم. این ایستگاه به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر و در یک منطقه پرتراکم، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: هفته گذشته در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به اصفهان، ایستگاه پایش دیگری نیز داخل پالایشگاه افتتاح شد که اعتبار این‌ها رقم قابل توجهی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به مشکل آلودگی هوا در این کلان‌شهر گفت: اصفهان یکی از کلان‌شهرهای کشور است که با مسئله آلودگی هوا مواجه است. بنابراین باید تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شود تا ترکیبات آلاینده به دقت شناسایی و رصد شده و با تدابیر مناسب، آلایندگی صنایع و خودروها به حداقل برسد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: این ایستگاه، دوازدهمین ایستگاه سنجش آلودگی هوا تحت نظارت سازمان محیط‌زیست است و شهرداری نیز ۱۴ ایستگاه دارد که در مجموع عدد قابل توجهی است. با این حال باید این ایستگاه‌ها را در مناطقی که آلودگی بیشتری دارند، توسعه دهیم.

وی تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که صنایع اصفهان به سمت کربن صفر و آب صفر حرکت کنند. با توجه به شرایط خشکسالی و آلودگی هوا، همه همت ما این است که اصفهان را به استانی دوستدار محیط‌زیست تبدیل کنیم.

استاندار تاکید کرد: این کار بسیار سنگین است زیرا استان همواره با تهدیدهای مختلفی روبرو بوده؛ از جمله ریزگردهایی که اخیراً از استان‌ها و کشورهای همجوار وارد شده و بخش زیادی از فلات مرکزی ایران را درگیر کرده است.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: بسیاری از آلودگی‌ها ربطی به اصفهان ندارد؛ مانند همین پدیده گردوغبار. همه باید تلاش کنیم تا هم آلودگی هوا و هم گردوغبار به حداقل برسد تا اقلیم مناسبی برای نسل آینده فراهم شود و همه بازسازی‌ها و نوسازی‌ها با پیوست محیط‌زیستی انجام گیرد.

امکان رهاسازی آب دریا در زاینده‌رود وجود ندارد

وی در پاسخ به خبرنگاری درباره امکان رهاسازی آب دریا برای زاینده‌رود با توجه به توقف فعالیت برخی صنایع بزرگ، گفت: آب دریا صرفاً برای صنایع اصفهان در نظر گرفته شده است زیرا باید با قیمت بالا خریداری شود و تنها صنایع هستند که توان خرید آن را دارند.

استاندار تصریح کرد: اگر فولاد اصفهان و مجموعه‌های وابسته به مدار تولید برگردند، این آب را خریداری و مصرف خواهند کرد اما وقتی متوقف باشند، طبیعی است که خریداری نشود. مجموعه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که آب دریا را خریداری کرده‌اند، بدون مشکل و مشابه گذشته از آن استفاده می‌کنند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: آب دریا به هیچ وجه به رودخانه تخلیه نمی‌شود و با جریان طبیعی آب کوهرنگ کاملاً متفاوت است. این آب خریداری‌شده و صرفاً برای مصرف صنعتی است.

برنامه اصفهان برای مقابله با تغییر اقلیم تدوین شد

در ادامه مریم کرمانی، سرپرست حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، در خصوص برنامه تغییر اقلیم اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف شد با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، برنامه جامع تغییر اقلیم را تدوین کند. این اقدام انجام شده و برنامه مذکور شامل راهبردهای متنوعی از جمله صنعت کم‌کربن تا افزایش تاب‌آوری است و برای هر بخش، راهبردهای مشخصی تعریف شده است.

وی افزود: اقدامی که ما باید انجام دهیم، تهیه برش استانی این مصوبه دولت بود. بر همین اساس و از طریق مکاتباتی که با سازمان حفاظت محیط‌زیست داشتیم، مقرر شد با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برش استانی برنامه تغییر اقلیم توسط اصفهان تهیه شده و اولویت این برنامه نیز بر روی زمین‌های کشاورزی شرق استان، به‌ویژه منطقه سجزی، قرار گرفته است.

کرمانی در ادامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان برنامه کاهش آلودگی هوا تدوین و اقدامات مورد نیاز هر دستگاه به‌طور مشخص تعیین شده است. دلیل اجرا نشدن برخی از این اقدامات توسط منابع و واحدهای آلاینده، کمبود اعتبار یا نبود زیرساخت‌های لازم بوده که این موارد در حال بررسی است تا راهکارهای مناسب اتخاذ و مشکلات برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مدیرکل مدیربت بحران استانداری اصفهان و جمعی از مدیران شهری شهرداری اصفهان نیز حضور داشتند.