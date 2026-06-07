کشف۳۱۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کرمان

به گزارش خبرگراری مهر، به نقل از فراجا، سردار سعید منتظرالمهدی اظهار کرد: در راستای طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق و برخورد با قاچاقچیان، پلیس در استان کرمان، طی ۷۲ ساعت گذشته، با هوشیاری و اقدامات به موقع ماموران پلیس، ۲۱۴ قبضه انواع سلاح جنگی و ۹۹ قضبه سلاح شکاری، به همراه مقادیر زیادی مهمات کشف شد.

سخنگوی فراجا همچنین از کشف ۲۱۴ قبضه سلاح جنگی و ۹۹ قبضه سلاح شکاری در طرح اقتداری فرماندهی انتظامی استان کرمان خبر داد.

سخنگوی فراجا با اشاره به دستیابی به نتایج اثربخش در حوزه کشف و پیشگیری از جرایم خشن گفت: در این رابطه ۳۶ متهم دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی، تحویل مراجع قضایی شدند.