به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت اموال شهروندان در محدوده خطوط اتوبوس تندرو (BRT) خیابان ولیعصر، مأموران کلانتری ۱۴۵ ونک موفق شدند پس از عملیات‌های اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های دقیق، عامل اصلی این جرایم را بازداشت کنند.

متهم که در اقدامی غافلگیرانه توسط نیروهای پلیس دستگیر شد، در بازجویی‌ها به انجام بیش از ۵۰ مورد سرقت در سه ماه اخیر اعتراف کرد. طبق اظهارات وی، تمرکز اصلی سرقت‌ها بر موبایل مسافران در اتوبوس‌های BRT بوده است. وی اعلام کرد که عمدتاً از آقایان و در موارد کمتری از خانم‌ها اقدام به جیب‌بری کرده است.

در ادامه تحقیقات، پلیس موفق شد مالخرِ این پرونده را در محدوده علاءالدین در حین انجام فعالیت‌های خود دستگیر کند. مالخر با اعتراف به جرم، اعلام کرد که گوشی‌های سرقتی را با قیمت بسیار پایین از سارق خریداری کرده و سپس آن‌ها را به شهروندان دیگر می‌فروخته است.

شگرد جدید متقلبان برای اخاذی از نزدیکان قربانیان

نکته تکان‌دهنده در اظهارات متهم اصلی، افشای شگردهای پیچیده کلاهبرداری بود. وی اعتراف کرد که پس از سرقت گوشی، در مواردی با تماس گرفتن با صاحبان گوشی و درخواست پول در ازای بازگرداندن آن، اقدام به اخاذی می‌کرده است. همچنین متهم با دسترسی به لیست مخاطبین گوشی‌های سرقتی، با ارسال پیام‌هایی از نوع «در شرایط سختی هستم و نیاز به پول دارم»، از نزدیکان قربانیان درخواست پول می‌کرده است.

برای فرار از ردیابی پلیس، متهم جهت دریافت مبالغ واریزی از کارت‌های بانکی سرقتی و خریداری شده استفاده می‌کرده است. هویت مالک اصلی این کارت‌ها در حال بررسی است.

در پی دستگیری این باند، تعدادی از شهروندان آسیب‌دیده برای شناسایی اموال خود به کلانتری مراجعه کرده‌اند. مأموران پلیس تأکید کرده‌اند که به پیگیری تمامی پرونده‌ها و شناسایی تمامی همدستان ادامه خواهند داد.