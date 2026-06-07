به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، رسانه های رژیم صهیونیستی از آتش‌سوزی در یک پادگان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «المالکیه» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این آتش‌سوزی پس از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه رخ داده است.

منابع عبری احتمال داده‌اند که آتش‌سوزی ناشی از اصابت یک پهپاد انتحاری حزب الله به این پادگان نظامی بوده باشد.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که دو موشک شلیک‌ شده از خاک لبنان به سمت منطقه الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی را رهگیری کرده است.

اشاره تهدیدآمیز اسموتریچ به ضاحیه بیروت

رسانه‌های عبری‌ زبان گزارش دادند که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در توییت تهدیدآمیز یک‌ کلمه‌ای نوشته است: «ضاحیه!».