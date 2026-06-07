زخمی شدن ۴ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که ۴ نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته در نتیجه اصابت پهپاد بمب‌گذاری شده در جنوب لبنان، به شدت زخمی شدند.

دیروز همچنین ارتش رژیم اسرائیل به هلاکت یک افسر و یک نظامی دیگر خود در عملیات نظامی در جنوب لبنان، در دو حادثه جداگانه اذعان کرد. این دو نفر سروان شاحر گاملا و گروهبان اوهاد یعاری نام داشتند که در جنوب لبنان به هلاکت رسیدند.

رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که از زمان اعلام آتش بس ۱۸ نظامی در درگیری با حزب‌الله و حملات مرزی در لبنان به هلاکت رسیده‌اند. رژیم صهیونیستی در این مدت به بندهای آتش بس متعهد نبوده و همواره حملات سنگینی را به صورت زمینی و هوایی در مناطق مختلف لبنان دنبال کرده است. این رژیم همچنین از طرح خود برای حمله گسترده موشکی به ضاحیه جنوبی و بیروت خبر داد که با تهدید ایران، این حمله متوقف شد.

از سوی دیگر حزب‌الله لبنان نیز روز گذشته ویدیویی را منتشر کرد که عملیات نظامی خود را علیه ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان، با استفاده از پهپادهای انتحاری بمب‌گذاری شده خود نشان می‌داد.