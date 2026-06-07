حملات موشکی و پهپادی حزب‌ الله به چندین هدف صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوا را در مناطق جنوبی شهرک حداثا هدف قرار داده است.
حزب الله همچنین از حمله توپخانهای به تجمع خودروهای نظامی و نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف جنوب شرقی یحمر الشقیف خبر داد.
در بیانیههای دیگر حزب الله آمده است که مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک ناقوره با پهپاد ابابیل هدف قرار گرفته و تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف جنوبی حداثا نیز با دو پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.
حزب الله همچنین از حمله به یک محل تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک الطیری خبر داد.
شب گذشته حزبالله با صدور بیانیه ای از انجام ۲۵ عملیات علیه ارتش اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. مقاومت لبنان اعلام کرد که در پاسخ به نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، حملات به غیرنظامیان و تخریب منازل و روستاهای جنوب لبنان، روز شنبه، ادامه داشته و مجموعاً ۲۵ عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش اسرائیل انجام شده است.
بر اساس بیانیه حزبالله، این عملیاتها شامل حملات موشکی، توپخانهای و پهپادی به تجمع نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل در مناطق «یحمر الشقیف»، «القنطره»، «عدیسه»، «زوطر شرقی»، «بیاضه»، «رشاف»، «الطیری»، اطراف «قلعه الشقیف»، «بنت جبیل» و «الخیام» بوده است.
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