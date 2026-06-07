درمانگاه شهید ذاکر جعفری گوهران دو شیفته شد

غلامرضا شارخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بشاگرد و با پیگیری‌های مستمر، دقیق و چندین ماهه شورای اسلامی شهر گوهران، درمانگاه شهید ذاکر جعفری گوهران با هدف ارتقای دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش چشمگیر زمان انتظار، از حالت تک‌شیفت به دو شیفته تغییر وضعیت داد.

وی افزود: بخش گوهران یکی از مناطق پرجمعیت و در عین حال محروم شهرستان بشاگرد است. پیش از این، درمانگاه تنها در یک شیفت صبحگاهی (۷ صبح تا ۱۴) فعالیت داشت که این موضوع با توجه به رشد جمعیت شهر گوهران و روستاهای تابعه، باعث ایجاد ازدحام شدید، طولانی شدن نوبت‌دهی و نارضایتی بسیاری از شهروندان شده بود. بسیاری از اهالی به دلیل کارهای روزانه و کشاورزی قادر به مراجعه در ساعات محدود صبح نبودند و این مسئله گاهی منجر به مراجعه دیرهنگام یا حتی خوددرمانی می‌شد.

بخشدار گوهران ادامه داد: با مساعدت استانداری هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی استان و پیگیری‌های مجدانه شورای اسلامی شهر گوهران، خوشبختانه این درمانگاه از هفته جاری در دو شیفت کامل (۷ صبح تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۱) به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند. در این برنامه، تعداد نیروهای درمانی و اداری نیز افزایش یافته تا کیفیت خدمات حفظ و حتی ارتقا یابد.

شارخ این اقدام را گامی مهم و ملموس در جهت تحقق عدالت بهداشتی و درمانی در مناطق محروم دانست و گفت: این تغییر ساعات کاری، پاسخگوی نیاز واقعی مردم پرتلاش و صبور گوهران است. ما از تلاش‌های ارزشمند اعضای شورای اسلامی شهر گوهران، فرماندار شهرستان بشاگرد، مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و استانداری قدردانی می‌کنیم.