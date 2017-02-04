بیش از ۲۰ روستای بخش گوهران بشاگرد سفید پوش شد/جاده ها لغزنده اند

یوسف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: سامانه بارشی روزهای اخیر در هرمزگان و ارتفاعات که با کاهش دما همراه شد ما را شاهد سفید پوش شدن شهرها و روستاها برای اولین بار در استان کرد به طوری که در بخش گوهران بشاگرد برای اولین بار بیش از ۲۰ روستا را سفید پوش شده است.

بخشدار گوهران بشاگرد اظهارداشت: بارش کم برف در سالهای گذشته در ارتفاعات را شاهد بودیم اما بارش برف روز های گذشته در بشاگرد که سبب سفید پوش شدن بیش از ۲۰ روستا شده است را بی سابقه خواند.

یوسف حسینی گفت:محور ۱۴ روستای بشاگرد درتمام روستاها بارش برف گزارش شده به طوری که در برخی از نقاط بارش برف بیش از ۴۰ سانتی متر گزارش شده است.

حسینی بیان داشت: این بارشها در محدوده روستاهای در شهر و بشنو و ناشکی بخش گوهران که در ارتفاعات بلندتری قرار دارند گزارش شده است.

بخشدار گوهران گفت: باتوجه به افت شدید دما واینکه شاید در برخی از مناطق قطعی برق مشاهده شود، با همکاری جمعیت هلال احمر به روستاهایی که در آن بارش برف گزارش شده بخاری نفتی وپتو توزیع می شود.

حسینی از شهروندان خواست که درصورت نبود کار ضروری در جادها به علت لغزنده بودن و دوری از هرگونه حادثه احتمالی از تردد خود داری کنند.