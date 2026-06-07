به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین ردایی، امروز یکشنبه، در دویست و چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به وظایف مسئولان در شرایط کنونی اظهار کرد: همه مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی، دو تکلیف مهم بر عهده دارند؛ نخست افزایش تابآوری و استقامت در میان مردم و دوم خدمتگزاری صادقانه همراه با اطاعت عملی از ولیامر مسلمین.
وی افزود: اطاعت از ولایت نباید صرفاً در حد شعار و گفتار باقی بماند، بلکه باید در فهم، شعور و عمل نمود پیدا کند. بعثت به معنای تحول درونی است و مسئولان باید این تحول را در رفتار و عملکرد خود به نمایش بگذارند.
نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئولان از جایگاه حقوقی خود تأثیر مضاعفی بر افکار عمومی دارند، تصریح کرد: دقت در رفتار، تصمیمگیریها و محاسبات مدیریتی از مهمترین وظایف مدیران است و هرگونه خطای محاسباتی میتواند بر اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای افزایش نارضایتی و ناامیدی در جامعه گفت: یکی از اهداف جدی دشمنان خارجی و برخی عوامل داخلی، ترویج یأس و کاهش امید اجتماعی است؛ از این رو همه مسئولان باید برای افزایش رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
آیتالله ردایی در ادامه با اشاره به ظرفیتها و چالشهای استان البرز بیان کرد: این استان در کنار تهدیدها، از فرصتهای فراوانی نیز برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیتها تاکنون به درستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته که نتیجه آن در برخی ناهنجاریها، نارضایتیها و ناهماهنگیهای موجود قابل مشاهده است.
وی رمز موفقیت البرز را همدلی، همافزایی و حرکت به سوی اهداف مشترک دانست و افزود: تا زمانی که این همدلی و هماهنگی شکل نگیرد، فرصتهای موجود به جای آنکه در خدمت توسعه استان قرار گیرد، به هدر خواهد رفت.
نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود موضوع پسماند را یکی از مهمترین مسائل کلانشهر کرج عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، پسماند نه یک معضل بلکه یک فرصت اقتصادی ارزشمند محسوب میشود و حتی برخی کشورها برای تأمین مواد اولیه صنایع بازیافتی خود، پسماند سایر کشورها را خریداری میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مدیریت پسماند اظهار کرد: بخش عمدهای از زبالههای تولیدی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین میتوان حجم پسماند دفنی را به حداقل رساند.
آیتالله ردایی افزود: دفن زباله علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، پیامدهای زیستمحیطی فراوانی از جمله آلودگی خاک، تولید گازهای مضر و اتلاف منابع ارزشمند را به دنبال دارد؛ در حالی که بازیافت صحیح میتواند به حفظ منابع طبیعی و کاهش مصرف انرژی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیتهای گسترده طبیعی برخوردار است، اما استفاده بهینه از منابع مستلزم توسعه فرهنگ مصرف صحیح و بهرهگیری از دانش روز در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در حفظ منابع ملی و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.
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