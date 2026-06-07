به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی ظهر امروز یکشنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان بروجرد با حضور استاندار لرستان با بیان اینکه با توجه ویژه استاندار و همراهی فرماندار بروجرد پس از سال‌ها شورای برنامه‌ریزی استان در این شهرستان برگزار شده است، اظهار داشت: در این جلسه مصوبات، طرح‌ها و پروژه‌های ویژه شهرستان در بخش‌های مختلف به‌صورت ویژه موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت تا وضعیت طرح‌ها در مسیر توسعه شهرستان، تعیین و نهایی شود.

وی گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته و به‌ویژه همراهی استاندار لرستان، کارخانجات بزرگ شهرستان در حال فعالیت و تولید هستند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حمایت‌های ویژه‌ای از سوی مجموعه مدیریت استان و دولت برای ادامه فعالیت صنایع و کارخانجات شهرستان در حال انجام است و برخی صنایع از جمله خودروسازی فردا موتور باوجود موشک‌باران دشمن بدون تعطیلی در حال فعالیت هستند و امیدواریم که این تلاش‌ها در جهت رضایتمندی مردم، مثمرثمر باشد.

مقصودی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه سد «آبسرده» به‌عنوان یکی از مطالبات مردم شهرستان در حال پیگیری و اجرا است گفت: خوشبختانه با حمایت‌های دولت و از محل سفر رئیس‌جمهور به لرستان، اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص‌یافته است.

وی افزود: پروژه فاضلاب شهرستان بروجرد به‌عنوان یکی اقدامات مهم برای خدمت به مردم نیز طی دو ماه پیشرفت مناسبی داشته و ۳۶ کیلومتر به آن افزوده شده که از این طریق ۱۰ هزار خانوار به شبکه فاضلاب متصل شده‌اند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه امروز بروجرد در مسیر رشد و توسعه در حرکت است.