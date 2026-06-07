به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «گام معلق لک‌لک» محصول سال ۱۹۹۱ ساخته تئو آنجلوپولوس، ساعت ۱۸ دوشنبه ۱۸ خرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم داستانی ۱۴۳ دقیقه‌ای، در قالب دومین فیلم اکران بسته «در ستایشِ صلح» و برنامه ۶۶۹ سینماتک روی پرده می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در یک شهر مرزی یونان، یک خبرنگار تلویزیونی در حین تهیه گزارش از زندگی پناهندگان‌ سیاسی، پیرمردی را می‌بیند که گمان می‌برد یک سیاستمدار مشهور است و ... .

«گام معلق لک‌لک» در جشنواره فیلم کن ۱۹۹۱ نامزد دریافت نخل طلا شد.

مارچلو ماسترویانی، ژن مورو، گریگوری کار و دورا خریسیکو از بازیگران این فیلم هستند.

در سلسله برنامه‌ای که از ۱۷ تا ۲۲ خرداد در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، شش فیلم‌ از تئو آنجلوپولوس شاعر سینمای یونان برای علاقه‌مندان سینما به نمایش در می‌آید.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.