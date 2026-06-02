نمایش آثار تئو آنجلوپولوس در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، شش فیلم از تئو آنجلوپولوس کارگردان بنام یونانی، در قالب بسته‌ای با عنوان «در ستایش صلح» در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود. این سلسله برنامه‌ از ۱۷ تا ۲۲ خرداد در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

بسته «در ستایش صلح» شش فیلم آنجلوپولوس عناوین «چشم‌اندازی در مه (۱۹۸۸)»، «گام معلق لک‌لک (۱۹۹۱)»، «نگاه خیره‌ اولیس (۱۹۹۵)»، «ابدیت و یک روز (۱۹۹۸)»، «علفزار گریان (۲۰۰۴)» و «غبار زمان (۲۰۰۸)» را شامل می‌شود.

سالن ناصری خانه هنرمندان ایران آثار سینمایی بسته «در ستایش صلح» را در روزهای یادشده و از ساعت ۱۸ میزبانی می‌کند.