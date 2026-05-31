اکران «ویدئوی بنی» در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ویدئوی بنی» محصول سال ۱۹۹۲ ساخته میشائیل هانکه ساعت ۱۸ دوشنبه ۱۱ خرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم داستانی ۱۱۰ دقیقه‌ای، در قالب دومین فیلم اکران بسته «در تقبیحِ خشونت» و برنامه ۶۶۵ سینماتک با زیرنویس فارسی روی پرده می‌رود.

این فیلم در ژانر وحشت، ماجرای بنی پسری ۱۴ ساله است که پدر و مادر شاغلش اغلب او را در خانه تنها می‌گذارند. او بیشتر وقتش را به تماشای فیلم‌های خشن می‌گذراند.

«ویدئوی بنی» در جوایز سالانه اروپا توانست جایزه فیپرشی را از آن خود کند و میشائیل هانکه را به شهرت برساند.

آرنو فریش، آنگلا وینکلر و اولریش موهه از بازیگران فیلم هستند.

در سلسله برنامه «مرور برگزیده آثار میشائل هانکه» از ۱۰ تا ۱۳ خرداد، چهار فیلم‌ از میشائیل هانکه برای علاقمندان سینما به نمایش در می‌آید.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.