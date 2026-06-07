به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: مسئله بی‌حجابی از دغدغه‌های جدی مردم است و برای ترویج عفاف و پاکدامنی در جامعه باید اقدامات مؤثر و مستمر انجام شود.

وی افزود: مطالبه مردم در حوزه عفاف و حجاب موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: دستگاه‌ها نباید در موضوع عفاف و حجاب صرفاً به اقدامات دستگاه قضایی و فراجا اکتفا کنند، بلکه هر مجموعه‌ای باید متناسب با وظایف خود در این حوزه ایفای نقش کند.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی در این زمینه گفت: برای مقابله با گرایش‌های نادرست فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی، همکاری و مشارکت همه نهادها ضروری است.

حجت‌الاسلام نوری همچنین به حضور گسترده مردم در برنامه‌های مردمی و مذهبی اشاره کرد و افزود: استقبال و حضور مستمر مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده علاقه و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: برگزاری مستمر این برنامه‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود و مسئولان نیز تلاش دارند زمینه تداوم و پشتیبانی از این حرکت‌های مردمی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی می‌تواند در تقویت هویت دینی و اجتماعی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.