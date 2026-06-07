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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

نوری: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی هویت دینی را تقویت می‌کند

نوری: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی هویت دینی را تقویت می‌کند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: تقویت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی می‌تواند به تحکیم هویت دینی و اجتماعی جامعه و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: مسئله بی‌حجابی از دغدغه‌های جدی مردم است و برای ترویج عفاف و پاکدامنی در جامعه باید اقدامات مؤثر و مستمر انجام شود.

وی افزود: مطالبه مردم در حوزه عفاف و حجاب موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: دستگاه‌ها نباید در موضوع عفاف و حجاب صرفاً به اقدامات دستگاه قضایی و فراجا اکتفا کنند، بلکه هر مجموعه‌ای باید متناسب با وظایف خود در این حوزه ایفای نقش کند.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی در این زمینه گفت: برای مقابله با گرایش‌های نادرست فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی، همکاری و مشارکت همه نهادها ضروری است.

حجت‌الاسلام نوری همچنین به حضور گسترده مردم در برنامه‌های مردمی و مذهبی اشاره کرد و افزود: استقبال و حضور مستمر مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده علاقه و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: برگزاری مستمر این برنامه‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود و مسئولان نیز تلاش دارند زمینه تداوم و پشتیبانی از این حرکت‌های مردمی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی می‌تواند در تقویت هویت دینی و اجتماعی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6852892

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