به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: مسئله بیحجابی از دغدغههای جدی مردم است و برای ترویج عفاف و پاکدامنی در جامعه باید اقدامات مؤثر و مستمر انجام شود.
وی افزود: مطالبه مردم در حوزه عفاف و حجاب موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی دستگاههای اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: دستگاهها نباید در موضوع عفاف و حجاب صرفاً به اقدامات دستگاه قضایی و فراجا اکتفا کنند، بلکه هر مجموعهای باید متناسب با وظایف خود در این حوزه ایفای نقش کند.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی در این زمینه گفت: برای مقابله با گرایشهای نادرست فرهنگی و ترویج ارزشهای اسلامی، همکاری و مشارکت همه نهادها ضروری است.
حجتالاسلام نوری همچنین به حضور گسترده مردم در برنامههای مردمی و مذهبی اشاره کرد و افزود: استقبال و حضور مستمر مردم در این برنامهها نشاندهنده علاقه و پایبندی آنان به ارزشهای دینی و فرهنگی است.
وی ادامه داد: برگزاری مستمر این برنامهها با مشارکت مردم انجام میشود و مسئولان نیز تلاش دارند زمینه تداوم و پشتیبانی از این حرکتهای مردمی را فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: حمایت از فعالیتهای فرهنگی و مردمی میتواند در تقویت هویت دینی و اجتماعی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.
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