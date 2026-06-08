برنامه عزاداری دهه اول محرم و تجمعات شبانه در خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم دهه اول محرم و تجمعات شبانه مردمی که با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، برنامه‌های عزاداری دهه نخست ماه محرم و نحوه برگزاری تجمعات شبانه مردمی در سطح استان تشریح و مصوب شد.

بر اساس مصوبات این نشست، مراسم عزاداری دهه اول محرم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی، بلافاصله پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز شده و حداکثر تا ساعت ۲۲ به پایان خواهد رسید.

همچنین مقرر شد تجمعات شبانه مردمی در خونخواهی «قائد شهید» رأس ساعت ۲۲ در میادین اصلی شهرهای استان برگزار شود.

در این نشست بر ضرورت هماهنگی هیئت‌های مذهبی، رعایت نظم و زمان‌بندی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مراسم محرم برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت‌افزایی تأکید شد.

از تمامی ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مسئولان هیئت‌های مذهبی که در اجرای این برنامه‌ها همکاری خواهند داشت، قدردانی شد.