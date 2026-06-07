به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی خبرنگاران در جهاد تبیین، رسانه‌ها را یکی از ارکان کلیدی امنیت و مدیریت اجتماعی کشور دانست.

وی با تحلیل وضعیت کشور در جریان تحولات و جنگ‌های اخیر، دفاع ملی را مبتنی بر چهار ضلع اصلی دانست و اظهار کرد: نخستین ضلع این دفاع، اقتدار دفاعی و عملکرد درخشان نیروهای مسلح بود که موجب تثبیت امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان حضور مردم و تاب‌آوری اجتماعی را دومین ضلع دانست و افزود: همراهی و مشارکت گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی نظام در مدیریت شرایط بود.

وی سومین ضلع را صلابت دیپلماتیک خواند و تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور با تکیه بر سیاست‌های کلان نظام و هدایت‌های مقام معظم رهبری، مقتدرانه از منافع ملی کشور دفاع کرد.

امرایی رسانه‌ها و نهادهای مدنی را ضلع چهارم این دفاع ملی برشمرد و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مدیریت فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان در شرایط حساس اخیر، مرهون همکاری و کنشگری مسئولانه اصحاب رسانه بود.

وی با قدردانی از رویکرد حرفه‌ای رسانه‌های استان همدان در ماه‌های اخیر، گفت: رسانه‌ها با قرارگیری در کنار مجموعه مدیریتی و امنیتی، نقش مؤثری در آرامش‌بخشی و مدیریت هوشمندانه افکار عمومی ایفا کردند که این سطح از مسئولیت‌پذیری شایسته تقدیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه دشمنان در دستیابی به اهداف خود در میدان نبرد ناکام مانده‌اند، گفت: دشمن اکنون سعی دارد همان اهداف را از مسیرهای دیگر به‌ویژه عرصه دیپلماسی دنبال کند؛ اما با تداوم مقاومت مردم، اقتدار نیروهای مسلح، هوشمندی دستگاه دیپلماسی و انسجام نظام حکمرانی، این اهداف نیز برای دشمن دست‌نیافتنی خواهد بود.

وی با اشاره به بی‌اثر شدن تهدیدات قدیمی دشمنان، خاطرنشان کرد: یکی از نتایج ملموس ایستادگی ملت ایران، خنثی‌سازی تهدیدات نظامی است که سال‌ها از سوی مقامات آمریکایی با کلیدواژه «همه گزینه‌ها روی میز است» مطرح می‌شد؛ امروز ناکامی دشمنان در اقداماتشان ثابت کرده که این ادبیات دیگر کارایی ندارد.

امرایی در پایان ضمن تبریک به برگزیدگان یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، خواستار تداوم نقش‌آفرینی مؤثر اصحاب رسانه در عرصه جهاد تبیین و دفاع از منافع ملی شد.