اصحاب رسانه باید در جنگ نرم «آفندی» عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذربا اشاره به ابعاد راهبردی عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: غدیر دارای سه پیام اساسی و ماندگار است؛ نخست مسئله تبیین جایگاه امامت و ولایت پس از پیامبر اکرم(ص)، دوم حساسیت اسلام به امر حکومت و سیاست که اصحاب رسانه نباید از آن غافل شوند و سوم، ناامیدی دشمنان از شکست دین اسلام که در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.

وی با تأکید بر اینکه عزت اسلام در گرو اطاعت بی‌چون‌وچرا از ولایت است، تصریح کرد: مردم ایران در صد روز گذشته با اراده‌ای محکم حول محور ولایت در برابر دشمن ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان افزود: مردم با وجود سنگین‌ترین تهاجمات، انسجام خود را حفظ کردند و اقتدار دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح در کنار مقاومت مردمی، ثابت کرد که ایران زیر بار ظلم نمی‌رود و محاسبات دشمن را در این عرصه برهم زده است.

وی با رد ادعاهای گزاف دشمن مبنی بر تضعیف توان نظامی کشور، خاطرنشان کرد: نه تنها هیمنه غرب در برابر ایستادگی ملت ایران فرو ریخت، بلکه ادعاهای پوچ دشمن علیه نیروی دریایی ایران نیز در عمل به اثبات رسید و مشخص شد که قدرت واقعی در دست نظام جمهوری اسلامی است.

سردار زارع‌کمالی در بخش دیگری از سخنان خود، رسانه را ابزاری حیاتی در نبرد نرم دانست و خطاب به فعالان رسانه‌ای حاضر در جشنواره گفت: رسانه‌ها به عنوان افسران جنگ نرم، باید ابوذروار عمل کنند و شناخت ماموریت، جبهه‌شناسی و دوری از رویکرد واکنش‌گرا و منفعل از ضرورت‌های امروز فضای رسانه‌ای است.

وی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد «آفندی» در تولید محتوا گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح ما در مواجهه با دشمن آفندی عمل می‌کنند، رسانه‌ها نیز باید با «گفتمان‌سازی» و ارائه هنرمندانه و زیبا از حقیقت، ابتکار عمل را در دست بگیرند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به تلاش دشمن برای ترویج ناامیدی و بدگمانی، تصریح کرد: هر فعال رسانه‌ای و انقلابی در فضای مجازی باید به عنوان جزئی از یک شبکه متحد عمل کند چراکه دشمن به دنبال ایجاد انشقاق و ناامیدی است و ما باید با هم‌افزایی، شبکه‌سازی و بصیرت‌افزایی، ید واحده‌ای در برابر این توطئه‌ها باشیم.

سردار زارع‌کمالی در پایان با بیان اینکه امروز دشمن در عرصه جنگ سخت شکست خورده و به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، تأکید کرد: مسئولان و مردم باید با اتحاد و کار جهادی، تاب‌آوری جامعه را حفظ کنند تا دستاوردهای راهبردی کشور به دستاوردهای عملیاتی و ملموس تبدیل شود.