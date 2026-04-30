«وحدت» رنگ موسیقی گرفت؛ صدای «آن آبی ایرانی» در میان چند نکوداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت تهران که طی ماه های گذشته و پس از برگزاری جشنواره موسیقی فجر به دلیل جنگ تحمیلی رمضان اجرایی در حوزه موسیقی نداشت، سرانجام در عصر روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه هم زمان با فرارسیدن روز ملی خلیج فارس، با میزبانی از تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور با نام «آن آبی ایرانی» جان تازه ای گرفت.

در این برنامه که با رویکردی ملی، بر پاسداشت هویت ایرانی و جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیج‌فارس برگزار شد، گروه اجرایی تلاش کرد تا در قالب موسیقی، روایتگر پیوند عمیق مردم این سرزمین با خلیج‌فارس و یادآور رشادت‌ها و ایستادگی دلیرمردانی باشد که در طول تاریخ، برای پاسداری از ایران جانفشانی کرده‌اند.

به گفته آن چه در توضیحات محتوایی کنسرت به مخاطبان ارائه شده بود، این اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی ملی، تلاش دارد فضایی آکنده از احساس، غرور ملی و همدلی بیافریند تا صدای یکپارچه‌ای از عشق به وطن را در دل مخاطبان طنین‌انداز کند؛ نوایی که در روزی به نام خلیج‌فارس، بار دیگر بر هویت، تاریخ و شکوه ایران تأکید دارد

محسن حاجی میرزایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این برنامه گفت: من حامل پیام و سلام رئیس جمهور به همه دلاور مردان و خانواده ایثارگری هستم که در این جمع باشکوه هستند. حامل سلام به همه هنرمندانی که در عرصه فرهنگ و هنر تلاش می کنند. بی تردید خلیج فارس و هرمز برای ما قلب تپنده ایران است. جایی که مرکز تبادلات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است. اینجا امروز نماد درخشان مقاومت ملی ایرانیان در برابر ستم و ظلم است و همه کسانی که از تحریف نام خلیج فارس اندیشه های سوء داشتند باید بدانند که مردم ایران با دلاوری خود در خلیج فارس رخ می نمایانند.

وی با اشاره به پیشینه مقاومت ایرانیان در تقابل قدرت های دنیا با محوریت خلیج فارس و هرمز توضیح داد: شما و جهانیان می دانید که دشمنان با چه هدفی به اینجا آمدند اما در برابر مقاومت ملی ارتش، سپاه و مردم غیرتمند ایرانی متوقف شدند. ما هیچ وقت مزاحمتی برای کشورهای منطقه نداشته و نداریم. در اینجا تردد به راحتی انجام می شد اما ما در برابر کسانی که سعی کردند اهداف شومی ‌را در منطقه تنگه هرمز ایجاد کنند مقاومت کردیم و می کنیم. دنیا باید بداند خلیج فارس همیشه فارس باقی می ماند. ‌اینجا به اعتبار تاریخ و شهدا و خون های پاک شهیدان میناب، ناو دنا و اراده پولادین ملت ایران خلیج فارس می ماند و دشمن باید بداند اینجا عرصه و جولانگاه ستمگران نیست.

وی افزود: اینها همه رویدادهای باشکوهی است که تاریخ گنجایش توصیفش را ندارد. اینجاست که هنرمندان نقش آفرینی می کنند و باید بتوانند این عظمت را بازنمایی کنند تا این اتفاقات در تاریخ جاودانه بماند. این مسئولیت بزرگی است که جا دارد از همه هنرمندان و از رزمندگان ارتش و سپاه و امدادگران در این زمینه قدردانی کنم و امیدوارم پرچم ایران همواره در اهتزاز باشد.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از اعضای جمعیت هلال احمر و اورژانس کشور پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس را قرائت کرد.

در بخشی از این پیام آمده بود:

خلیج فارس، تنها نامی بر نقشه و پهنه‌ای در جغرافیای جنوب ایران نیست؛ نامی است هم‌سنگ تاریخ، نشانی از تداوم هویت و روایتی زنده از شکوه تمدنی ملتی که قرن‌ها بر ساحل فرهنگ، دانایی و پایداری ایستاده است.

این نام سترگ، در حافظه تاریخی ایرانیان، همواره با عزت، همبستگی و صلح‌خواهی همراه بوده و هر زمان که دستِ طمعی به سوی آن دراز شده، آینه استواری و غیرت ملی این سرزمین شده است؛ آینه‌ای به‌ بلندای تاریخ که در این روزها، برای ایرانیان نمادی از مقاومت و عزت بوده و فرزندانی عزیز از ملت ایران را در آغوش گرفته است.

دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس در حالی فرا می‌رسد که سرزمین ما، در میانه روزهایی سرشار از آزمون‌های دشوار و سرافرازی‌های ماندگار قرار دارد که تا نسل‌ها بعد، قصه‌ها خواهد داشت.

رخدادهای ماه‌های اخیر، بار دیگر آشکار کرد که میهن‌پرستی، تاب‌آوری اجتماعی در راه وطن، فرهنگ مقاومت و استقلال‌خواهی در این سرزمین، امری عارض و شعاری نیست، بلکه ریشه در جان تاریخ دارد و سینه به سینه، از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود.

ایرانیان، همواره صلح را خواسته‌اند اما جنگ‌ را نیز خوب بلدند و امروز دیگر این گزاره، قصه‌ای در کتاب‌ها نیست، بلکه مردان دریادل سرزمین ما با خون خود، آن را به دنیا ثابت کرده‌اند.

از این رو، این دوره و ادوار آتی جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس، فرصتی مغتنم برای تجلی پیوند هنر و ایستادگی ملی است و وظیفه‌ای سترگ بر عهده دارد.

اگر در میدان دفاع، فرزندان رشید این مرز و بوم با جان‌فشانی از امنیت وطن پاسداری کردند تا خلیجِ فارس، خلیج فارس باقی بماند، امروز اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه رسالتی دیگر بر دوش دارند؛ آن‌که حقیقت رشادت‌ها را در زبان هنر روایت کنند و یاد آن ایثار را در حافظه نسل‌ها ماندگار سازند.

باید به خاطر داشت که خلیج فارس و تنگه هرمز، در همیشه‌ تاریخ، آبراه صلح و همزیستی ملت‌ها بوده است؛ اما تاریخ گواهی می‌دهد که هرگاه بدخواهان در سودای تعرض به این حریم برآمده‌اند، با اراده خلل‌ناپذیر ایرانیان روبه‌رو شده‌اند و از تنگسیری‌های قهرمان تا دریادلان سرزمین ما که در خون خود غلطیدند، گواه این موضوع هستند.

بدون شک ما در روزهایی قرار داریم که آیندگان به نیکی از مردم شکست‌ناپذیر ایران یاد می‌کنند؛ اما کیست که نداند، بزرگترین پیروزی‌ها، بدون روایت مناسب فرهنگی و هنری، در حصار زمان فراموش خواهند شد. بر همین مبنا معتقدم که جشنواره پراهمیت فرهنگی و هنری خلیج‌فارس، مسئولیتی صد چندان نسبت به دوره‌های گذشته بر دوش دارد.

چه جان‌سوز است که صیانت از این نام بزرگ، این خلیج همیشه فارس، با یاد مظلومیت کودکان و نوگلان معصومی درآمیزد که در جنایتی نابخشودنی در مدرسه شجره طیبه میناب به خاک و خون کشیده شدند. آنان که فرزندان ایران بودند و نام‌شان سندی بر جنایت رژیم‌های ستمگر علیه مردم این سرزمین است.

چه اندوهناک است که صیانت از این نام بزرگ، با نام یکایک مظلومان شهید در ناو دنا گره می‌خورد؛ فرزندان این ملت که غافلگیرانه و بر خلاف دستورالعمل‌های بین‌المللی به شهادت رسیدند.

چه دشوار است برای همه آزادگان سرزمین ایران، که بهترین مردان، زنان، رهبران، سیاستمداران و فرماندهان ایران، جان خود را در کمان قرار دادند تا مرزهای استقلال این مردمِ مبعوثِ زمان، ذره‌ای تغییر نکند.

باید این غم مقدس را پاس بداریم و بدانیم که پاسداری از خلیج فارس، امروز تنها نگاهبانی از بناها، قلعه‌ها و آثار تاریخی نیست؛ بلکه پاسداری از غرور ملی، حافظه تاریخی و اعتماد به نفس تمدنی یک ملت و در یک کلام، پاسداری از تک تک خون‌های به ناحق ریخته شده روی زمین و دریای این کشور در طول تاریخ است.

هر خشت از دژهای کهن جنوب، هر بادگیر بر فراز بندرهای دیرینه، هر موجِ ایستاده در دریا و هر دانه شن نشسته بر ساحل، روایتگر نسلی است که نه از خاک خویش عقب نشست و نه از هویت خود دست شست.

اینجانب، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای مدافع وطن و پاسداران امنیت این مرز و بوم، از همه هنرمندان، پژوهشگران و اندیشه‌ورزانی که با نگاهی ژرف، می‌توانند بر غنای این رویداد بی‌افزایند، صمیمانه دعوت به همکاری می‌کنم و با احترام فراوان، این دوره از جشنواره فرهنگی و هنری خلیج فارس را به خانواده‌ی کودکان مظلوم میناب، خانواده دریادلان شهید ناو دنا و خانواده عزیزان شهید در نیروی دریایی ایران عزیز، تقدیم می‌کنم.

قدردانی از پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، قدرت الله محمد رئیس سازمان آتش نشانی، جعفر میعاد فر رئیس سازمان اورژانس کشور، ناخدا ابوذر زارع از فرماندهان ناوشکن دنا، در حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی و جمعی از مدیران فرهنگی و هنری از بخش های دیگر این ویژه برنامه بود.

محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوروزپور معاون رسانه ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی ، آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، محمد اله باری مدیرعامل بنیاد رودکی، مانی جعفرزاده مدرس و منتقد موسیقی ، محمدعلی مرآتی مدرس و پژوهشگر، رضا مهدوی کارشناس و پژوهشگر موسیقی از مهمانان ویژه این برنامه موسیقایی بودند که با همراهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر و اورژانس تهران برگزار شد.