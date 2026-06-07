به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت دینی عراق و حسن رشید العبایجی، تولیت آستان مقدس حسینی آغاز به کار کرد.
سیدریاض سعید الحکیم، استاد حوزه علمیه طی سخنانی به مناسبت آغاز فعالیتهای هفته بینالمللی قرآن در حرم حسینی اظهار کرد: قرآن کریم معجزه جاودانه اسلام و حافظ هویت امت اسلامی در طول دورانهای مختلف است و ابزاری مؤثر برای انتقال پیام و هدایت آن به بشریت به شمار میآید.
وی افزود: قرآن کریم نقشهای اساسی در زندگی امت ایفا میکند و به عنوان معجزهای جاوید، جاودانگی پیام اسلام را به جهانیان منتقل میکند.
سعید الحکیم همچنین تصریح کرد قرآن کریم با وجود گذشت بیش از چهارده قرن از رسالت پیامبر(ص) در حفظ اصول اعتقادی مسلمانان نقش داشته و عاملی کلیدی در صیانت از هویت اسلامی بوده است.
وی افزود: نقش سوم قرآن کریم در تأثیر مستقیم آن بر قلبها و ذهنها نهفته است، زیرا کتابی است که با فصاحت، بلاغت و سبک تأثیرگذار خود متمایز میشود.
این استاد حوزه علمیه بیان کرد: توجه به تلاوت و بهبود قرائت و صوت و لحن، ارتباط نزدیکی با پیام و اهداف قرآن در هدایت جامعه دارد.
وی ادامه داد: فعالیتها و رویدادهای قرآنی به اتحاد مسلمانان زیر چتر قرآن کریم و تقویت مشترکات آنها کمک میکند.
الحکیم همچنین تأکید کرد: چنین ابتکاراتی علیرغم نظرات و تفاسیر متفاوت، فضایی وحدتبخش برای امت اسلام ایجاد میکند.
هفته بینالمللی قرآن کربلا با مشارکت گسترده فعالان قرآنی از داخل و خارج از عراق در آستان مقدس امام حسین(ع) برگزار شده و هدف از آن گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت حضور قرآن کریم در جامعه است.
این هفته قرآنی تا 21 خرداد ادامه دارد و شامل برگزاری پنجمین جایزه بینالمللی تلاوت و حفظ قرآن کربلا، نخستین مسابقه بینالمللی جوانهها و چهارمین نمایشگاه بینالمللی خوشنویسی عربی و چندین رویداد تخصصی علمی، فرهنگی و هنری است.
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