به گزارش خبرنگار مهر، محمد لایینی، حافظ کل قرآن از شهرستان نکا، در پنجمین دوره مسابقات بینالمللی «جایزه کربلا» موفق شد با برتری برابر نمایندگان ۳۰ کشور، رتبه نخست رشته حفظ کل قرآن کریم را از آن خود کند.
پنجمین دوره مسابقات بینالمللی تلاوت و حفظ قرآن «جایزه کربلا» از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه در حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلا برگزار شد. در این رویداد قرآنی، نمایندگانی از ۳۰ کشور عربی و اسلامی به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات، محمد لایینی، قاری و حافظ ممتاز قرآنی از شهرستان نکا در استان مازندران، موفق شد در رشته حفظ کل قرآن کریم عنوان نخست را به دست آورد.
حجتالاسلام حسینعلی فعالی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر، اظهار داشت: این افتخارآفرینی بار دیگر ظرفیتهای بالای قرآنی ایران اسلامی را در عرصه بینالمللی نشان داد.
وی افزود: محمد لایینی سالهاست که با تلاش و پشتکار در محافل قرآنی نکا و استان مازندران فعالیت دارد و این موفقیت حاصل زحمات بیوقفه او و خانواده محترمش است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا با تبریک به جامعه قرآنی شهرستان، بر لزوم توجه بیشتر به استعدادهای قرآنی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم این موفقیتها زمینهساز انس بیشتر نسل جوان با کلام وحی باشد.
شایان ذکر است که مسابقات بینالمللی «جایزه کربلا» همهساله با حضور قاریان و حافظان برجسته جهان اسلام در جوار مرقد مطهر امام حسین (ع) برگزار میشود.
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