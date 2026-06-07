به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید نظمی، مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، صبح امروز در نشست بررسی پروژههای مسکن ایثارگران استان البرز که با حضور مسئولان ملی و استانی در استانداری البرز برگزار شد، با قدردانی از پیگیریهای انجام شده در سطح استان اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان البرز، استانداری، شهرداری، فرمانداری و دستگاههای مرتبط همکاری و همراهی ارزشمندی در مسیر پیشبرد پروژههای مسکن ایثارگران داشتهاند که جای تقدیر دارد.
وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای انجام شده، راهکارهای مختلف برای تسریع در روند اجرای پروژهها مورد بررسی قرار گرفته و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، زمینه پیشرفت هرچه بیشتر این طرحها فراهم شود.
نظمی با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری موضوع مسکن ایثارگران گفت: بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر با نگاه مسئلهمحور و کارشناسی، موضوع را دنبال میکنند و تلاش دارند با تعامل سازنده با تمامی طرفهای مرتبط، مسیر اجرای پروژهها را تسهیل کنند.
مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: تأمین مسکن جامعه ایثارگری از مهمترین اولویتهای بنیاد است و امروز بیش از ۵ هزار نفر از ایثارگران استان البرز چشمانتظار بهرهمندی از این خدمت هستند. از این رو، تمامی ظرفیتها برای تسریع در روند اجرای پروژهها و پاسخگویی به این مطالبه مهم به کار گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اراده مشترکی میان مسئولان ملی و استانی برای رفع موانع موجود شکل گرفته و امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد پیشرفت مطلوب پروژهها و تحقق مطالبات خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشیم.
نظمی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی میان بنیاد شهید، استانداری البرز، اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مسئول، روند اجرای پروژههای مسکن ایثارگران شتاب بیشتری گرفته و گامهای مؤثری در مسیر خدمترسانی به جامعه ایثارگری برداشته شود.
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