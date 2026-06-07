رژیم صهیونیستی ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در ضاحیه بیروت خبر دادند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله این رژیم به ضاحیه بیروت خبردادند.

منابع عبری از انجام حملاتی از سوی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت خبر دادند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گزارش‌هایی درباره حملات هوایی ارتش رژیم اشغالگر به ضاحیه جنوبی لبنان منتشر شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم به دستور نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کرده است. این حمله در حالی صورت گرفته که ترامپ ادعا می‌کرد اجازه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را نخواهد داد. رژیم اشغالگر از آغاز آتش‌بس در لبنان، بی‌اعتنا به این توافق هر روزه آن را نقض می‌کند و تاکنون هزاران نفر طی آن شهید و مجروح شدند. منابع لبنانی اعلام کردند رژیم صهیونیستی منطقه «تحویطة الغدیر» در بیروت را با سه هدف قرار داده است.

ا زسوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهر صور و اردوگاه‌ها و محله‌های اطراف آن در جنوب لبنان هشدار داد فورا محل سکونت خود را ترک کنند و در شمال رود الزهرانی مستقر شوند.

در بیانیه ارتش اسرائیل که با نقشه‌ای از مناطق مورد نظر همراه است ، ادعا شده است: با توجه به نقض آتش‌بس از سوی حزب الله، ارتش اسرائیل مجبور به اقدام شدید علیه آن شده است. ارتش نمی‌خواهد به شما آسیب برسد از این رو بار دیگر به شما هشدار می‌دهیم که برای حفظ سلامتی خود فورا منازل خود را تخلیه کنید و به شمال رود الزهرانی نقل مکان کنید.

این بیانیه مدعی است: مشخصا به افراد حاضر در شهر صور و اردوگاه‌های البص، و زقوق المفدی هشدار می‌دهیم که هرکس نزدیک نیروها و سازه‌ها و تجهیزات نظامی حزب الله باشد جان خود را به خطر انداخته است.