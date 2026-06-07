لفاظی های جدید نتانیاهو علیه حماس و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آغاز نشست کابینه خود مدعی شد: اسرائیل به حزبالله اجازه نخواهد داد به خاک یا شهرکهای اسرائیلی شلیک کند.
نتانیاهو ادعا کرد: ما در تمامی جبههها با تروریسم میجنگیم. در کرانه باختری و در امتداد خط تماس، ارتش اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و پلیس اسرائیل هر سال صدها حمله را خنثی میکنند، هرچند متأسفانه موفق به جلوگیری از همه آنها نمیشوند.
او همچنین به حملهای که صبح امروز در داخل فلسطین اشغالی رخ داد اشاره کرد و گفت: یک فرد مهاجم وارد منطقه کوخاف یائیر شد و موفق شد یک اسرائیلی را به قتل برساند و چند نفر دیگر را نیز مجروح کند.
درباره نوار غزه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگتر میکند. اسرائیل در حال حاضر بر بیش از ۶۰ درصد از اراضی نوار غزه تسلط دارد و این میزان به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.
او در پایان ادعا کرد: ما اجازه نمیدهیم آنها مسلح شوند یا به ما آسیب برسانند و همچنین رهبران ارشد آنها را نیز هدف قرار داده و از میان برمیداریم.
نظر شما