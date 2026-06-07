حزب الله سامانه اخلالگر پهپادی تل آویو را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان در یک رشته عملیات جدید، مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد که یک نیروی اسرائیلی را که تلاش داشت تا عمق یک کیلومتری در حومه شمالی زوطر شرقی و در اطراف تپه الصوان نفوذ کند، هدف قرار داده است.

این نیروی نفوذی که متشکل از دو تانک مرکاوای و یک بولدوزر بود، با شلیک‌های پیاپی موشک و گلوله‌های توپخانه مورد اصابت قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی شد.

در عملیاتی دیگر، حزب‌الله تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داد.

همچنین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک سامانه اخلالگر پهپاد از نوع (Drone Dome) در اطراف قلعه الشقیف با یک پهپاد انتحاری خبر داد.