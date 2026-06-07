خبرگزاری مهر - حسام الدین حیدری: برای لبنان دعا کنیم، چراکه مردم این سرزمین زخم خورده ماههاست زیر آوار آتش و خون روزگار میگذرانند؛ کودکانی که شب را با صدای انفجار به صبح میرسانند و مادرانی که هر لحظه نگران بازنگشتن عزیزانشان هستند. لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری چشمانتظار دستهایی است که مرهمی بر زخمهایش باشند.
برای لبنان دعا کنیم، چراکه در کوچهها و محلههای شیعهنشین آن، فرزندان مکتب اهلبیت(ع) هدف بیامان ماشین جنگی صهیونیسم قرار گرفتهاند. مردمانی که جرمشان تنها ایستادگی بر باورهایشان است، در برابر دیدگان جهانی که به تماشا نشسته، یکی پس از دیگری به خاک و خون کشیده میشوند.
برای لبنان دعا کنیم، چراکه اولاد علی(ع) در این دیار روزهای سختی را پشت سر میگذارند و بسیاری از خانوادهها داغدار عزیزانی شدهاند که تنها برای دفاع از خانه و کاشانه خود ایستاده بودند. این روزها صدای مظلومیت لبنان از میان ویرانهها به گوش میرسد، اما گویا گوشهای بسیاری برای شنیدن آن سنگین شده است.
برای لبنان دعا کنیم، چراکه گاهی در روزگار غربت دردناکتر از زخم دشمن سکوت دوستان است. مردمی که سالها در سختترین میدانها تنها نماندند، امروز نیز چشم به راه نشانههایی از همدلی و یاریاند؛ نشانههایی که بتواند اندکی از رنجهای انباشتهشان بکاهد و امید را به دلهایشان بازگرداند.
برای لبنان دعا کنیم، چراکه تاریخ نشان داده است ملتهای مظلوم بیش از هر چیز به امید زندهاند. دعا کنیم که خون بیگناهان هدر نرود، ظلم پایدار نماند و روزی فرا برسد که کودکان لبنان به جای صدای موشک و انفجار، صدای زندگی و آرامش را بشنوند.
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