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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۶۱۳ نفر؛ بمباران سنگین صور

افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۶۱۳ نفر؛ بمباران سنگین صور

منابع خبری از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری، شمار شهدا به ۳۶۱۳ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در پی این حملات، ۱۱ هزار و ۷۲ نفر نیز مجروح شدند.

این در حالی است که در حمله امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه دو نفر شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان منابع خبری از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور در جنوب لبنان خبر دادند.

منابع لبنانی از ۶ شهید و دو زخمی در جریان حملات اسرائیل به روستاهای نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

همزمان حومه شهرک کفرتبنیت، شهرک زوطر شرقی بمباران شد. یک ساختمان مسکونی در شهرک کفر رمان نیز هدف قرار گرفت.

شهرک های حبوش و دیرالزهرانی نیز در معرض حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

شهرک های انصار، شوکین، قاعقعیه الجسر، وادی زفتا و شهرک حاریص بمباران شد.

همچنین شهرک های جبشیت، کوثرالسیاد و حومه دار المعلمین در نبطیه نیز هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

یک ساختمان در شهرک جرجوع بمباران و تخریب شد. شهرک النمیریه نیز بمباران شد.

کد مطلب 6853120

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