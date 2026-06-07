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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

توسعه روستابازارهای گرمسار در اولویت؛ حذف واسطه‌ها در راه است

توسعه روستابازارهای گرمسار در اولویت؛ حذف واسطه‌ها در راه است

گرمسار- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان از توسعه روستابازارها به عنوان یکی از اولویت‌های این سازمان خبر داد و گفت: این بازارها نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری گرمسار رسیدگی به اولویت های کشاورزی دشت گرمسار را یکی از اقدامات اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان در فصل برداشت محصولات به خصوص غلات دانست.

وی با اشاره به استحصال غلات از مزارع منطقه بیان کرد: تحویل گندم به مراکز خرید گندم تضمینی دولتی هم اکنون در گرمسار در دست اجرا و رو به پایان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه وضعیت غلات ما در استان و گرمسار شرایط خوبی است، گفت: امیدوار هستیم که خرید حداکثری گندم تضمینی که دولت پیش بینی کرده امسال در گرمسار و دیگر نقاط استان محقق شود.

قاسمی با بیان اینکه راه اندازی روستابازارها از دیگر اولویت های جهاد کشاورزی در استان سمنان و طبیعتاً شهرستان گرمسار است، گفت: این اقدام با توجه به اهمیتی که عرضه محصولات کشاورزی و روستایی به صورت مستقیم وجود دارد، در اولویت است همچنین این روستا بازارها در عرضه مستقیم کالاهای اساسی هم نقش موثری خواهند داشت.

کد مطلب 6853027

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