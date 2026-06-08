راز قتل در یزد فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی دریافت پرونده فقدان مردی حدوداً ۵۰ ساله از یکی از استان‌های غربی کشور، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی گفت: در بررسی‌های اولیه هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت این مرد در دست نبود اما با تحقیقات و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس، فرضیه وقوع یک جنایت خانوادگی تقویت گرفت.

نگهبان گفت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود، به همسر مرد مفقود شده مظنون و او را مورد بازجویی های فنی و پیچیده قرار دادند.

وی ادامه داد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه موضوعی شد با قرار گرفتن در مقابل کارآگاهان تیزهوش پلیس به قتل شوهرش با همدستی پدر و مادر خود و فرد دیگری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: بلافاصله با اخذ مجوز قضایی، مظنونین دیگر این پرونده نیز دستگیر و به قتل و سوزندان جسد مقتول با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کردند و با تکمیل پرونده، تحویل دادسرا شدند.