رسانه های صهیونیست: جنگ های نتانیاهو فروپاشی اسرائیل را تسریع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی با اشاره به معضل امنیتی و نظامی ارتش رژم صهیونیستی در لبنان، معادلات کنونی موجود در سرزمین های اشغالی را مورد ارزیابی قرار دادند.
در همین رابطه وبگاه صهیونیستی کان نوشت که افزایش تلفات ارتش رژیم اسرائیل در لبنان با پهپادهای انتحاری حزب الله معادله نگرانکنندهای را تحمیل میکند.
روزنامه صهیونیستی معاریو نیز در این رابطه تصریح کرد که ادامه جنگ با فرمول فعلی، تل آویو را به پیروزی نمیرساند، بلکه «اسرائیل را به سمت پرتگاهی عمیق سوق میدهد.»
این گزارش افزود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنان بدون هیچ دستاوردی است و اعتبار او در حلقه تصمیمگیرندگان اطراف ترامپ کاهش یافته است.
به نوشته معاریو سرکردگان رژیم صهیونیستی بر اجرای اقداماتی اصرار دارند که تواناییهای واقعی اسرائیل اجازه آن را نمیدهد و در نتیجه، این امر فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، حقیقت ساده این است که در وضعیت فعلی اسرائیل، هیچ شانسی برای پیروزی در جنگی چندجبههای وجود ندارد.
معاریو افزود که ائتلاف علیه ایران که تل آویو به دنبال ایجاد آن با آمریکا و سایر کشورها بود، نتایج مورد انتظار را به دست نمیآورد. این در حالی است که در شرایطی که اسرائیل درگیر جنگ فرسایشی است، ائتلافهای استراتژیک خطرناکی مانند ائتلاف بین ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در حال ظهور هستند.
این رسانه صهیونیستی تنها راه خروج از این بنبست را تلاش برای توقف درگیریها در همه جبههها دانست و تاکید کرد که تل آویو چارهای جز تغییر سران سیاسی و نظامی ندارد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که افزایش تلفات رژیم صهیونیستی در لبنان باعث شده ارتش به دنبال راه حلی سیاسی برای خروج از باتلاق جنگ باشد .
بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی در حال خونریزی است و هفته گذشته یکی از خونبارترین هفتهها از زمان آغاز آتشبس بود.
بنا بر اعلام این منبع رسانه ای نهاد نظامی تل آویو پیش از این ترجیح میداد جلوی راه حل سیاسی را که آن را از این بنبست خارج می کند، بگیرد؛ اما تا این لحظه افق روشنی برای پایان این وضعیت وجود ندارد.
وبگاه کان در گزارش دیگری با اشاره به تهدید پهپادهای انتحاری حزب الله نوشت که تل آویو با وضعیت بسیار نگرانکنندهای روبرو است.
این گزارش با تاکید بر اینکه «ارتش اسرائیل بدون آمادگی برای تهدید پهپادهای انتحاری وارد این نبرد شد، خاطرنشان کرد که امروز نظامیان صهیونیست در برابر دشمنی قرار دارند که تهدید کشندهای از پهپادهای انتحاری دارد و آنها تقریبا هیچ توانی برای محافظت از خود ندارند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی با اشاره به پهپادهای انتحاری حزب الله لبنان اعلام کرده که ارتش قادر به مقابله با پهپادهای انتحاری در لبنان نیست و نتایج آن فاجعهای دردناک و سنگین است.
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