حماس: تحریم علیه اشغالگران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای از گزارش سازمان عفو بینالملل که ارتکاب جنایت پاکسازی قومی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری اشغالی را مستند کرده، استقبال کرد.
حماس تاکید کرد: این گزارش نشان میدهد تروریسم شهرکنشینان اقدامات فردی و جداگانه نیست، بلکه بخشی از کارزاری سازمان یافته است که کابینه رژیم اشغالگر آن را هدایت و به طور رسمی حمایت میکند؛ اقدامی که نقض آشکار همه منشورها و قوانین بینالمللی به شمار میرود.
این جنبش اعلام کرد: تاکید گزارش بر اینکه سکوت و کوتاهی جامعه جهانی و نهادهای آن در انجام وظیفه قانونی و انسانی خود برای جلوگیری از این جنایات و نقضها، موجب تشویق رژیم اشغالگر به ادامه آن شده، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی و شکستی غیرقابل توجیه در انجام مسئولیتها و وظایف آن است.
حماس ضمن تاکید بر اهمیت این گزارش و حقایق و توصیههای مطرح شده در آن، خواستار فعالسازی پیگرد قانونی سران رژیم اشغالگر در دادگاه کیفری بینالمللی و دیگر دادگاههای ذیصلاح شد.
این جنبش همچنین بر ضرورت قطع همه اشکال روابط با رژیم جنایتکار صهیونیستی و اعمال تحریمهای بازدارنده علیه سران این رژیم که در جنایات پاکسازی قومی، الحاق و تصرف اراضی فلسطینی دست دارند، تاکید کرد.
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