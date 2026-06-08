سوء استفاده رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ ایران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

این در حالی است که پیش از این نیز، کمک‌ها به شکلی محدود و جزئی وارد نوار غزه می‌شد و رژیم اشغالگر به تعهدات خود به موجب توافق آتش‌بس به هیچ وجه پایبند نبوده است.

مرکز حقوقی: بستن گذرگاه‌های غزه مجازات جمعی است

از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از مرکز حقوق بشر غزه، تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن گذرگاه‌های نوار غزه از جمله گذرگاه‌های کرم ابوسالم و رفح را به بهانه تشدید تنش نظامی با ایران، محکوم کرد و آن را بهره‌برداری از تحولات منطقه‌ای برای اعمال مجازات جمعی بیشتر علیه ۲ میلیون فلسطینی دانست.

این مرکز امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم مذکور از سوی هماهنگ ‌کننده فعالیت‌های کابینه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی برای بستن گذرگاه‌ها تا اطلاع ثانوی و در چارچوب سیاست تکراری مجازات غیرنظامیان فلسطینی و گره زدن وضعیت انسانی آنان به تحولات سیاسی و امنیتی بی‌ارتباط با مردم غزه قرار دارد.

مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد بستن گذرگاه‌ها و محروم کردن مردم از نیازهای اساسی، نقض آشکار احکام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و غیرنظامیان نباید قربانی پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای یا ابزار فشار سیاسی شوند.

این مرکز خاطر نشان کرد تصمیم مذکور در حالی اتخاذ شده که وضعیت انسانی در غزه بیش از پیش وخیم است و کمک‌های انسانی و سوخت همچنان با میزانی بسیار کمتر از مفاد توافق آتش‌بس اکتبر گذشته وارد این باریکه می‌شود.

در این بیانیه آمده است داده‌های میدانی نشان می‌دهد شکاف میان نیازهای واقعی مردم غزه و میزان کمک‌هایی که رژیم صهیونیستی اجازه ورود آن را داده، همچنان ادامه دارد و بخش بزرگی از تعهدات مربوط به ورود سوخت و کامیون‌های امدادی مطابق توافق اجرا نشده است.

مرکز حقوق بشر غزه هشدار داد هرگونه بستن بیشتر گذرگاه‌ها، حتی به‌ صورت موقت، پیامدهای خطرناکی برای وضعیت انسانی در غزه خواهد داشت؛ به ‌ویژه که کمبود شدید مواد غذایی، دارو و سوخت و فشار مستمر بر بخش درمانی در این منطقه به وضوح ملموس است.

این مرکز افزود هزاران بیمار و مجروح برای دریافت درمان و خدمات پزشکی به باز بودن گذرگاه‌ها وابسته‌اند و توقف سفر و جلوگیری از ورود اقلام اساسی، رنج مردم را تشدید کرده و جان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را تهدید می‌کند.

مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد حقوق اساسی غیرنظامیان از جمله حق دسترسی به غذا، دارو، سرپناه و آزادی تردد، بر اساس حقوق بین‌الملل تضمین شده و نمی‌توان آن را به بهانه تحولات امنیتی یا سیاسی تعلیق یا محدود کرد.

این مرکز خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط همه گذرگاه‌های نوار غزه، تضمین تداوم ورود کمک‌های انسانی و تجاری، اجازه تردد آزاد بیماران و مسافران و پایبندی کامل به ورود مقادیر توافق‌ شده کمک‌ها و سوخت شد.

مرکز حقوق بشر غزه همچنین از جامعه جهانی خواست فوراً برای جلوگیری از استفاده از تحولات منطقه‌ای به‌ عنوان بهانه‌ای جهت تشدید محاصره غزه وارد عمل شود و برای حمایت از غیرنظامیان و بازخواست عاملان نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل اقدام کند.