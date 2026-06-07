واکنش گروه های مقاومت به تیراندازی در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه های جداگانه ای نسبت به عملیات شهادت طلبانه صورت گرفته در منطقه کوخاو یائیر در شمال قلقیلیه واکنش نشان دادند.

حماس: اشغالگران قادر به توقف موج مقاومت در کرانه باختری نیستند

مرکز اطلاع رسانی فلسطین نوشت که جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای عملیات تیراندازی در شهرک کوخاو یائیر در شمال قلقیلیه و عملیات پیش از آن در نزدیکی شهرک افرات در جنوب بیت‌ لحم را تبریک گفت.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این عملیات‌ها در پاسخ به تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و ادامه جنایات آن در زمینه یهودی‌سازی، کشتار میدانی، شهرک‌سازی، یورش‌ها و حملات روزانه علیه فلسطینیان در کرانه باختری و قدس انجام شده است.

این جنبش تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با وجود تشدید سرکوب و جنایت، نخواهد توانست موج مقاومت در کرانه باختری را متوقف کند و ملت فلسطین مسیر پایداری و مقابله را تا دستیابی به آزادی و بازپس‌گیری کامل حقوق خود ادامه خواهد داد.

حماس همچنین نسبت به تشدید سیاست‌های رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک‌سازی، مصادره اراضی، کشتار، بازداشت، کوچ اجباری و تروریسم شهرک‌نشینان هشدار داد و تاکید کرد این جنایات برای اشغالگران امنیت و ثبات ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب گسترش میدان‌های درگیری و افزایش مقاومت خواهد شد.

این جنبش از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را در قبال توقف تروریسم رژیم اشغالگر علیه ملت و سرزمین فلسطین، پایان دادن به تجاوزات و محاکمه سران جنایتکار آن بر عهده بگیرد.

جهاد اسلامی: عملیات کوخاو یائیر نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است



جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه‌ای عملیات تیراندازی در شهرک کوخاو یائیر و ورودی چند شهرک نزدیک قلقیلیه را که به کشته و زخمی شدن شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست منجر شد، تبریک گفت.

این جنبش تاکید کرد که این عملیات پاسخی طبیعی به جنایات رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان علیه ملت فلسطین و نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه کابینه رژیم صهیونیستی است.

جنبش مجاهدین: عملیات کوخاو یائیر پاسخی طبیعی به جنایات اشغالگران بود

جنبش مجاهدین فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای عملیات تیراندازی در شهرک کوخاو یائیر در نزدیکی قلقیلیه را تبریک گفت.

این جنبش تاکید کرد که این عملیات پاسخی طبیعی از سوی آزادگان ملت فلسطین به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کرانه باختری، قدس و لبنان است.

جنبش مجاهدین افزود عملیات امروز ضربه‌ای تازه به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم اشغالگر وارد کرد و نشان داد گزینه مقاومت در دل‌های فرزندان ملت فلسطین ریشه‌دار است.

این جنبش همچنین تاکید کرد که اینگونه عملیات‌ها شکست همه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ریشه‌کن کردن مقاومت و خاموش کردن شعله جهاد و مقابله در میان جوانان فلسطینی را ثابت می‌کند. جنبش مجاهدین از ملت فلسطین، به‌ ویژه در کرانه باختری خواست رویارویی با نظامیان اشغالگر و شهرک‌نشینان را تشدید کنند.

عوامل شهادت طلب فلسطینی امروز ابتدا در یک پمپ‌بنزین در کوخاو یائیر در شمال قلقیلیه تیراندازی کردند و سپس به سمت تسور یتسحاق، تسور ناتان و سلعیت در داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و غرب قلقیلیه حرکت کردند. این عملیات به کشته شدن یک شهرک‌نشین و زخمی شدن 6 نفر دیگر منجر شد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد پلیس به منزل یکی از مظنونان در شهر الطیبه یورش برده است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت ساعتی پیش گزارش داد مجریان عملیات تیراندازی در کوخاو یائیر به شهادت رسیدند.

رسانه‌های عبری همچنین تصویری از سلاح «کارلو» منتشر کردند که همراه یکی از مجریان عملیات بوده است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد هر دو مجری عملیات به شهادت رسیدند.