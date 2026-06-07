به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به آثار مخرب اعتیاد اظهار داشت: گسترش مواد مخدر تنها یک آسیب فردی نیست، بلکه بنیان خانواده و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و بهره وری اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و مانعی جدی در مسیر توسعه همهجانبه و پایدار کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه محور توسعه، انسان سالم است، افزود: مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک وظیفه امنیتی و قضایی نیست، بلکه مأموریتی ملی و اجتماعی است که نیازمند همکاری جمعی، همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال مردم و سازمانهای مردمنهاد است.
استاندار بوشهر هفته مبارزه با مواد مخدر را فرصتی مناسب برای تبیین اقدامات، اطلاعرسانی و فرهنگسازی دانست و تصریح کرد: این هفته باید به بستری برای ارائه گزارش عملکردها، آموزش عمومی، تولید محتوا، برگزاری همایشها و گفتوگوهای تخصصی تبدیل شود و همه دستگاهها از ظرفیتهای قانونی و رسانهای برای آگاهسازی جامعه بهره ببرند.
زارع بر تدوین و اجرای برنامههای ترکیبی و اثرگذار در این هفته تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست ها و راهاندازی کاروانهای سلامتمحور، اجرای برنامههای تبلیغی و مشاورهای با همکاری دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اداره کل بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول، از جمله اقدامات ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت بررسی علمی آسیبهای اجتماعی در حوزه اعتیاد با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، آموزش و پرورش و فضای مجازی تأکید کرد و افزود: باید با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و ابزارهای نوین ارتباطی، آگاهسازی مؤثر ویژه جوانان، نوجوانان و خانوادهها در دستور کار قرار گیرد.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش نشاط اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای ورزشی، توسعه فعالیتهای نشاطآفرین و تشکیل نمایشگاههای تخصصی در فضاهای مناسب میتواند در ارتقای سطح آگاهی و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر مؤثر باشد.
وی همچنین بر استفاده از دیدگاهها و ظرفیت جوانان در طراحی برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: برگزاری همایشهای تخصصی با محوریت مشارکت جوانان و نخبگان میتواند به تقویت رویکردهای پیشگیرانه در این حوزه کمک کند.
زارع با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: همه دستگاهها موظفند در چارچوب مسئولیتهای خود، برنامههای مصوب هفته مبارزه با مواد مخدر را با جدیت اجرا کنند تا گام دیگری در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در این حوزه برداشته باشیم.
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