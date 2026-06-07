به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در نخستین نشست هماندیشی مدیران جوان دولت چهاردهم با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و جمعی از مدیران جوان دستگاههای اجرایی در تالار گفتوگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش مدیران جوان در ارتقای حکمرانی و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور گفت: مدیران جوان باید بیش از هر گروه دیگری صدای مردم را بشنوند و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و نظام تصمیمگیری، مطالبات و مسائل واقعی مردم را به عرصه سیاستگذاری منتقل کنند.
وی با اشاره به ضرورت استمرار گفتوگو و همافزایی میان مدیران جوان دولت اظهار داشت: شکلگیری شبکهای از مدیران جوان در دستگاههای مختلف اجرایی میتواند به فرآیند تبادل تجربه، حل مسائل مشترک و تقویت ظرفیتهای مدیریتی کشور کمک کند.
معاون رئیسجمهور، جوانان و مدیران با تجربه را دو سرمایه مکمل برای اداره کشور برشمرد و تصریح کرد: تجربه، دانش انباشته و شناخت مدیران پیشکسوت در کنار انگیزه، نوآوری، جسارت و دانش روز مدیران جوان میتواند مسیر حل مسائل کشور را هموارتر کند و هرگونه نگاه تقابلی میان این دو ظرفیت، به زیان نظام حکمرانی خواهد بود.
بهروزآذر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهرهگیری همزمان از ظرفیت نسلهای مختلف مدیریتی خاطرنشان کرد: آنچه کشور را در عبور از چالشها یاری میکند، تلفیق تجربه و جوانی است؛ چراکه نه میتوان از سرمایه ارزشمند تجربه چشم پوشید و نه از توان تحولآفرین نسل جوان غافل شد.
بهروزآذر، «شنیدن صدای بیصدایان» را از مهمترین مأموریتهای مدیران جوان برشمرد و ابراز داشت: جوانان به دلیل نزدیکی بیشتر به مسائل، دغدغهها و سبک زندگی نسلهای مختلف جامعه، ظرفیت بالایی برای درک مسائل واقعی مردم دارند و میتوانند نقش مؤثری در انعکاس مطالبات اجتماعی ایفا کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان مدیران جوان بیان کرد: حضور در مسئولیتهای مدیریتی نباید صرفاً به معنای تصدی یک جایگاه اداری تلقی شود، بلکه مدیران جوان باید با انگیزه خدمت، روحیه حل مسئله، توانایی گفتوگو، تعامل و اجماعسازی برای رفع چالشهای کشور تلاش کنند.
معاون رئیسجمهور به ضرورت توسعه مهارتهای مدیریتی و رهبری در میان مدیران جوان اشاره کرد و یادآور شد: مهارتهایی نظیر گفتوگو، شنیدن مؤثر، مدیریت مشارکتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و توافقسازی از جمله قابلیتهایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا نسل جدید مدیران بتوانند نقش مؤثرتری در اداره کشور ایفا کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان با تأکید بر نقش مدیران جوان در ارتقای حکمرانی، خواستار شنیدن صدای بیصدایان، تقویت گفتگو و تلفیق تجربه پیشکسوتان با نوآوری جوانان برای حل مسائل کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در نخستین نشست هماندیشی مدیران جوان دولت چهاردهم با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و جمعی از مدیران جوان دستگاههای اجرایی در تالار گفتوگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش مدیران جوان در ارتقای حکمرانی و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور گفت: مدیران جوان باید بیش از هر گروه دیگری صدای مردم را بشنوند و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و نظام تصمیمگیری، مطالبات و مسائل واقعی مردم را به عرصه سیاستگذاری منتقل کنند.
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