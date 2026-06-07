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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

بهروزآذر: مدیران جوان پل ارتباطی مردم و نظام تصمیم‌گیری باشند

بهروزآذر: مدیران جوان پل ارتباطی مردم و نظام تصمیم‌گیری باشند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان با تأکید بر نقش مدیران جوان در ارتقای حکمرانی، خواستار شنیدن صدای بی‌صدایان، تقویت گفتگو و تلفیق تجربه پیشکسوتان با نوآوری جوانان برای حل مسائل کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران جوان دولت چهاردهم با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران جوان دستگاه‌های اجرایی در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش مدیران جوان در ارتقای حکمرانی و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور گفت: مدیران جوان باید بیش از هر گروه دیگری صدای مردم را بشنوند و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و نظام تصمیم‌گیری، مطالبات و مسائل واقعی مردم را به عرصه سیاست‌گذاری منتقل کنند.

وی با اشاره به ضرورت استمرار گفت‌وگو و هم‌افزایی میان مدیران جوان دولت اظهار داشت: شکل‌گیری شبکه‌ای از مدیران جوان در دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌تواند به فرآیند تبادل تجربه، حل مسائل مشترک و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی کشور کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور، جوانان و مدیران با تجربه را دو سرمایه مکمل برای اداره کشور برشمرد و تصریح کرد: تجربه، دانش انباشته و شناخت مدیران پیشکسوت در کنار انگیزه، نوآوری، جسارت و دانش روز مدیران جوان می‌تواند مسیر حل مسائل کشور را هموارتر کند و هرگونه نگاه تقابلی میان این دو ظرفیت، به زیان نظام حکمرانی خواهد بود.

بهروزآذر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهره‌گیری همزمان از ظرفیت نسل‌های مختلف مدیریتی خاطرنشان کرد: آنچه کشور را در عبور از چالش‌ها یاری می‌کند، تلفیق تجربه و جوانی است؛ چراکه نه می‌توان از سرمایه ارزشمند تجربه چشم پوشید و نه از توان تحول‌آفرین نسل جوان غافل شد.

بهروزآذر، «شنیدن صدای بی‌صدایان» را از مهم‌ترین مأموریت‌های مدیران جوان برشمرد و ابراز داشت: جوانان به دلیل نزدیکی بیشتر به مسائل، دغدغه‌ها و سبک زندگی نسل‌های مختلف جامعه، ظرفیت بالایی برای درک مسائل واقعی مردم دارند و می‌توانند نقش مؤثری در انعکاس مطالبات اجتماعی ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مدیران جوان بیان کرد: حضور در مسئولیت‌های مدیریتی نباید صرفاً به معنای تصدی یک جایگاه اداری تلقی شود، بلکه مدیران جوان باید با انگیزه خدمت، روحیه حل مسئله، توانایی گفت‌وگو، تعامل و اجماع‌سازی برای رفع چالش‌های کشور تلاش کنند.

معاون رئیس‌جمهور به ضرورت توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری در میان مدیران جوان اشاره کرد و یادآور شد: مهارت‌هایی نظیر گفت‌وگو، شنیدن مؤثر، مدیریت مشارکتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و توافق‌سازی از جمله قابلیت‌هایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا نسل جدید مدیران بتوانند نقش مؤثرتری در اداره کشور ایفا کنند.

کد مطلب 6853245

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