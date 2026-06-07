به گزارش خبرنگار مهر، در نتایج اعلامشده پویش ملی «اثرگذاری به وقت میهن»، دانشآموزان دبیرستان فرزانگان الیگودرز به عنوان تنها نمایندگان منتخب استان لرستان در این رویداد، توانستند با کسب دو عنوان نخست کشوری، افتخاری برای استان رقم بزنند.
رتبه اول پادکست فارسی به فاطمه سرلک رسید
در این ارزیابی ملی، فاطمه سرلک، دانشآموز دبیرستان فرزانگان الیگودرز، موفق شد با اثر خلاقانه خود در محور «پادکست فارسی»، رتبه اول کشوری را از آن خود کند.
این موفقیت نشاندهنده استعداد و خلاقیت بالای دانشآموزان لرستانی در تولید محتوای رسانهای و ادبی است.
ریحانه عباسی؛ رتبه اول دلنوشته لاتین
همچنین ریحانه عباسی، دیگر دانشآموز این آموزشگاه، در محور «دلنوشته لاتین» توانست با نگارشی تأثیرگذار و هنرمندانه، نخستین جایزه کشوری را به دست آورد.
این افتخارآفرینی در حالی رقم خورده است که دانشآموزان فرزانگان الیگودرز به عنوان تنها نمایندگان منتخب استان لرستان در این رویداد ملی حضور داشتند و با کسب دو عنوان نخست کشوری، نام استان را در میان برترینهای کشور مطرح کردند.
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