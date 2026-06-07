غریب آبادی: کشورهای منطقه باید از عاملان اصلی تجاوز خسارت بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه در حساب شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: در رسانهها به نقل از منابع نزدیک به وزیر خزانهداری آمریکا آمده است که این کشور از تمامی ابزارها استفاده خواهد کرد تا داراییهای ایران جهت بازسازی خسارات ادعایی وارده به برخی متحدان منطقهای آن، در دسترس قرار گیرد.
اولا، این یک وقاحت تازه از سوی آمریکاست. اگر واشنگتن، بهعنوان متجاوز اصلی در تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعاً به دنبال جبران خسارت است، آدرس را اشتباه نرود: از خود آمریکا و از رژیمی آغاز کند که عامل اصلی آتشافروزی، تجاوز و بیثباتی در منطقه هستند.
ایران متجاوزان را رها نخواهد کرد و خسارات جنگ را مطالبه و دریافت خواهد کرد.
دوما، برخی دولتهای منطقه که قلمرو و امکانات خود را در خدمت تجاوز علیه ایران قرار دادهاند، در جایگاه مطالبهگر خسارت نیستند؛ رفتار آنان مشمول مسئولیت بینالمللی و قواعد مربوط به مشارکت در عمل متخلفانه و تجاوز قرار می گیرد و باید خسارات وارده به ایران را بطور کامل جبران کنند.
سوما، داراییهای ایران غنیمت جنگی واشنگتن یا صندوق پرداخت به همپیمانان آن نیست. هرگونه تصرف، انتقال یا تخصیص اموال ایران بدون رضایت دولت ایران، خود یک عمل متخلفانه بینالمللی جدید است و موجب مسئولیت آمریکا، بویژه در شرایطی که ادعای مذاکره و تفاهم می کند، و همچنین پاسخ متناسب ایران می شود.
چهارما، جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از حقوق، اموال و داراییهای ملت ایران، پیگیری مسئولیت بینالمللی عاملان تجاوز، و مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکا قاطعانه پافشاری نموده و آن را مجدانه پیگیری خواهد کرد.
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