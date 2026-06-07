به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان با حضور در محل دفتر فرمانداری دلفان، با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که مدیر جهاد کشاورزی دلفان و رئیس اداره شیلات شهرستان نیز حضور داشتند، گزارش جامعی از روند رو به رشد شیلات در منطقه ارائه شد.
تأکید مدیرکل شیلات: دلفان زمینههای مساعدی برای جهش تولید دارد
کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان در این جلسه با اشاره به پتانسیلهای آبی و اقلیمی دلفان، از برنامهریزی برای ایجاد ظرفیتهای جدید تکثیر و پرورش ماهی خبر داد.
وی گفت: دلفان زمینههای مساعدی برای جهش تولید در حوزه شیلات دارد و ما به دنبال شناسایی و بهرهبرداری از نقاط مستعد برای احداث مجتمعهای نوین آبزیپروری هستیم.
بهبود فضای اداری؛ گامی اساسی در خدمترسانی به بهرهبرداران
یکی از محورهای کلیدی این نشست، بررسی وضعیت ساختمان اداری شیلات در دلفان بود.
در این راستا، راهکارهای عملیاتی جهت تثبیت و بهبود فضای اداری برای ارائه خدمات بهتر به بهرهبرداران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
فرماندار دلفان نیز با ابراز رضایت از عملکرد شیلات، بر حمایت کامل مجموعه دولت در شهرستان از طرحهای اشتغالزایی شیلاتی و رفع چالشهای زیرساختی این اداره تأکید کرد.
پیشبینی شتاب سرمایهگذاری و افتتاح پروژههای جدید
سلامتی افزود: پیشبینی میشود با تعامل نزدیک میان فرمانداری، جهاد کشاورزی و شیلات، روند سرمایهگذاری در بخش تکثیر و پرورش ماهیان در دلفان شتاب گرفته و به زودی شاهد افتتاح پروژههای جدید در این شهرستان باشیم.
نگاه ویژه به اشتغالزایی پایدار در مناطق مستعد
مدیرکل شیلات لرستان در پایان با اشاره به اهمیت توسعه آبزیپروری در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان روستایی، خاطرنشان کرد: دلفان یکی از قطبهای بالقوه شیلات در استان است.
وی ادامه داد: با حمایت فرمانداری و همکاری جهاد کشاورزی، مسیر توسعه هموارتر از گذشته دنبال خواهد شد.
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