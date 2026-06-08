به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته محیطزیست، سید مهدی محور ورزشکار برجسته پیشوایی و رکورددار طنابزنی جهان، اینبار با هدف جلب توجه افکار عمومی به حفاظت از گونه در خطر انقراض شوکا (گوزن مینیاتوری)، موفق شد رکورد پلهزنی جهان را که پیشتر نیز در اختیار خود او بود، ارتقا دهد.
این ورزشکار توانمند با پیمودن ۱۰۰۰ پله طناب زنان از ابتدا تا انتها در مدت ۲۳ دقیقه، رکورد جدیدی را در پلههای ورودی قلعه رودخان ، به ثبت رساند.
سید مهدی محور پیش از این نیز با ثبت رکورد طنابزنی در کویر لوت بهعنوان گرمترین نقطه جهان، توانمندیهای ورزشی خود را در سطح بینالمللی به نمایش گذاشته بود. با این حال، وی به دلیل نبود حمایتهای مالی لازم، تاکنون موفق به ثبت رسمی رکوردهای خود در کتاب رکوردهای گینس نشده است.
گفتنی است در حاشیه این رویداد ورزشی–زیستمحیطی که با حضور فرماندار، امام جمعه، دادستان، سپاه، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گیلان، روسای ادارات، بخشدار مرکزی، جمعی از نمایندگان صنایع، مدیرعامل شرکت پیشتازان سازندگی گیلان (مجری پارک جنگلی) و جمعی از کارشناسان شهرستان فومن برگزار شد، پروژه آبرسانی با سیستم گندزدایی برای ۳۵ واحد خدمات گردشگری و واحدهای اقامتی پارک جنگلی قلعه رودخان افتتاح شد.
همچنین بهمنظور پاسداشت مقام شهدای محیطزیست و منابع طبیعی، آیین کاشت نهال یادبود با حضور مسئولان برگزار شد و بهصورت نمادین، بخشی از زبالههای بر جای مانده گردشگران در مسیر ۵۰۰ متری پلکانی بخش فوقانی قلعه رودخان پاکسازی شد؛ اقدامی که بر ضرورت مشارکت همگانی در حفظ پاکیزگی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی کشور تأکید داشت.
در پایان این مراسم نیز از ۲۰ نفر از فعالان محیط زیست شهرستان و استان با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.
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